Adevărul despre relația lui Dani Oțil cu Răzvan Simion a ieșit la iveală. Ce nu se vede la Neatza, în direct la Antena 1

De mai bine de 10 ani, ”matinalii” Dani Oțil și Răzvan Simion apar în fața telespectatorilor cu zâmbetul pe buze. Cei doi formează o echipă ”sudată”, fac rating și sunt… nedespărțiți.

Pe Dani și Răzvan îi leagă o prietenie lungă. Se cunosc încă din copilărie, atunci când se aflau la Reșița. Au copilărit împreună, au făcut școala împreună, s-au mutat la București în același timp, iar lumea televiziunii i-a transformat în vedete.

”În liceu îmi meditam mai mulţi prieteni. Nu ştiu dacă eram foarte bun la unele materii, dar sigur știam să explic bine. Eu și Răzvan ne salvăm unul pe altul la fiecare eveniment pe care îl prezentăm”, a povestit Dani Oțil pentru viva.ro. ”Noi am fost primii cu bacul ‘complicat’. Am dat din șapte materii. Nu mai ştiu exact, dar în afară de matematică (unde au fost ceva greșeli în subiecte) am fost foarte bine. Nu din vina mea, însă eram în cea mai „tocilară’ clasă din județ. Mai mult de rușinea colegilor deschideam cărțile‘, a mai spus Dani Oțil.

”A construit o rețea de radio, “Național FM”, cu 30 de stații în București”

Într-o biografie postată în mediul online este explicată prietenia lui Oțil cu Simion.

”Împreună cu trei băieți (n.r. Dani Oțil) a construit o rețea de radio, “Național FM”, cu 30 de stații în București și cele mai importante orașe din țară. A început să lucreze completând caiete întregi cu ce vedea la tv și ce auzea la radio. Anunța fiecare oră la un microfon legat de pick-up-ul transformat ad hoc în stație. Apoi dadea niste melodii de pe singurele doua casete pe care le avea cu Michael Jackson si Blue System. In 1995 a ajuns la radio, unde facea emisiuni cu tineri, pentru tineri, despre tineri. Dupa primele luni a venit si Razvan, care pana atunci facuse stagiatura la o televiziune locala. A trecut pe la radio Contact, radio Vest Timisoara, National FM, National tv, si a ajuns la Antena 1 unde lucreaza in prezent. Televiziunea inseamna satisfactii pe care nu ti le adduce nicio alta meserie, iar cel mai greu este sa fii constant. Sa faci o meserie din asta inseamna sa rezisti cati ani. Pe langa televiziune, Dani este pasionat si de sport, in special de hard enduro, unde anul trecut a avut un rezultat bun, peste asteptari asa cum spune si el, reusind sa se claseze pe locul 8, la categoria Hobby Team”, se arată în această biografie.