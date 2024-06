Adevărul despre sarcina Oanei Ciocan. Jador a făcut totul public, după ce și-a pus fanii pe jar!

Jador a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima oară despre o posibilă sarcină a logodnicei sale, Oana Ciocan. După ce Alexandra Duli a postat în urmă cu aproape o săptămână în care îi punea mâna pe burtă Oanei Ciocan, indicând faptul că aceasta ar fi gravidă, manelistul a făcut o postare care și-a pus admiratorii pe gânduri. Urmează sau nu ca cei doi concurenți de la Survivor All Stars să devină părinți?

După ce s-a zvonit că Oana Ciocan și Jador ar aștepta primul copil, manelistul a răspuns la întrebarea care stă pe numele tuturor. Cei doi și-au găsit alinarea unul în brațele celuilalt după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii Survivor. Chiar dacă formează un cuplu de doar câteva luni, Jador și Oana Ciocan s-au logodit, planificând cu atenție nunta.

În urmă cu puțin timp, artistul a postat mai multe fotografii din vacanța în care se află cu logodnica sa, alături de care a atașat un mesaj de-a dreptul emoționant.

Jador, adevărul despre posibila sarcină a Oanei Ciocan. Vor deveni sau nu părinți în scurt timp

Jador le-a transmis admiratorilor săi că este foarte fericit împreună cu Oana Ciocan și că nu regretă nici măcar o secundă că a renunțat la Survivor All Star de dragul ei. De asemenea, acesta a dezvăluit că abia așteaptă ca familia lor să se mărească

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi un singur trup.”

(Geneza 2:24) Eu chiar am câștigat …(n.r. competiția din Republica Dominicană)! Am câștigat fericirea te iubesc cel mai mult din lumea asta! Nu îmi pare rău ca am plecat și am renunțat la șansa aceea de a câștiga bani când ei nu mi au adus împlinire niciodată! În schimb tu mi ai umplut inima de dragoste și izvorăște în mine fericirea! SOȚIA MEA SUPERBĂ ABIA AȘTEPT SĂ FIM 3!”, a fost mesajul postat de Jador, ieri seară.

Afirmația că așteaptă ca familia lor să devină mai mare i-a pus pe jar pe fanii manelistului. Imediat, secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, oamenii felicitându-i pentru că ar urma să devină părinți.

„Felicitări!! Un bebeluș sănătos să aveți!/ O da, avem un bebeluș/ Felicitări! Sarcină ușoară!/ Felicitări, Oana și Jador! Sarcină ușoară. Bebe sănătos”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care Jador și Oana Ciocan le-au primit pe Instagram.

După amalgamul de felicitări pe care l-au primit, Jador a ținut să clarifice dacă Oana Ciocan este sau nu însărcinată. Spre nefericirea multora, manelistul a dezvăluit că momentan nu așteaptă un copil, dar își doresc foarte mult unul.

„Nu este însărcinată, dar ne dorim un negru mic”, a mărturisit Jador, în secțiunea de comentarii.

