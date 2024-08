Adi Hădean, mari probleme de sănătate după ce a consumat cel mai iubit aliment al verii de către români

Clipe grele pentru chef Adi Hădean! Fostul jurat de la Master Chef a suferit probleme de sănătate din cauza pepenelui contaminat cu nitrați. Iată ce a transmis acesta!

Adi Hădean a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, după ce a consumat pepene contaminat cu nitrați, o substanță dăunătoare pentru organism. Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Hădean a dezvăluit că a experimentat simptome neplăcute și probleme digestive severe timp de mai bine de o lună, cauzate de fructul popular în sezonul estival.

Problemele de sănătate ale chef-ului au început după ce a consumat pepene, un aliment extrem de răspândit vara, dar care poate ascunde riscuri semnificative. Potrivit investigațiilor recente, pepenii pot fi tratați cu nitrați pentru a accelera creșterea și pentru a îmbunătăți aspectul estetic al fructului, dar aceste substanțe pot avea efecte negative asupra sănătății.

Hădean a subliniat importanța atenției în alegerea alimentelor și a atras atenția asupra potențialelor pericole legate de consumul de fructe și legume tratate cu substanțe chimice. După ce a încetat consumul de pepene, problemele digestive au început să se amelioreze, oferind chef-ului o lecție despre importanța siguranței alimentare.

„Plecând de la impresia că anul ăsta pepenii românești s-au dus dracului (Doamne iartă-mă), impresie solidificată de faptul că am fost afectat digestiv mai bine de o lună de zile, și nu ușor, afectare care a încetat la o săptămână după ce am scos lubenița din meniu, am început să mă uit în stânga și-n dreapta, să văz dacă-s singurul în situația asta.

„Ba mai mult, un prieten cu mijloace (adică are laborator de testare) mi-a comunicat că-n pepenii românești testați de el a găsit de 30 de ori mai mulți nitrați decât e maxim admis lega”, a transmis Adi Hădean pe Facebook.