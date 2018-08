Administrația Trump reevaluează critic discriminarea pozitivă în educație

Newspeak-ul/novlang-ul, cuvantul inventat de George Orwell , adica noua limba, apanaj al totalitarismului , dar acum tot mai mult si a limbii de lemn care paraziteaza democratia liberala, primeste inca o lovitura, administrata de fapt unui concept si practicilor sale: discriminarea pozitiva. Dintr-o pudoare ipocrita, presa liberala (in zona ei vulgara) si teoreticienii ei smeriti, trec sub tacere socurile tot mai frecvente pe care incep sa le incaseze formulele prezentate pana mai ieri drept sacrosancte, imuabile si intangibile, nu numai din partea majoritatii tacute, de bun simt, dar si din sferele cele mai inalte ale puterii si a liderilor lumii democratice. Si, interesant de observat, varful de lance al acestei tendinte (dupa cum se prefigureaza tot mai clar) il reprezinta tocmai America oficiala. Am scris, in acest sens, despre “corectitudinea politica”, voi scrie despre esecul multiculturalismului – asa cum este el inteles si practicat de unii si de altii, dar astazi, cate ceva despre “discriminarea pozitiva”.

