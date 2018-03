Adolescenta din Vaslui dispărută de acasă săptămâna trecută a fost găsită, informează vremeanoua.ro. În timp ce familia ei o căuta cu disperare, Emine Bîgea se afla în Dolj, la un prieten. Cel mai probabil, este vorba despre băiatul de care tatăl fetei spunea că se împrietenise cu Emine, notează sursa citată. Tânăra urmează să ajungă acasă, la bunicii ei din Vaslui, dar și la părinții care s-au întors în țară special pentru a o găsi.



Emine Bîgea plecase la școală și nu mai era de găsit

Emine Bîgea a plecat la școală în dimineața zilei de 21 martie și nu s-a întors. Colegii săi de la liceul „Ștefan Procopiu”, unde adolescenta învață, au remarcat că aceasta lipsește și au dat alarma chiar în ziua în care a dispărut, pentru că atunci ea nu a ajuns la școală. Pe Facebook au apărut mai multe apeluri disperate în speranța că tânăra va fi găsită mai repede.

„A dispărut scumpa mea nepoată. Vă rog din suflet, dacă o vedeti sau stiti ceva de ea, anuntati cea mai apropiată statie de Politie. Vă rog din suflet să ne ajutati! Distribuiti câti mai multi! Asa o putem găsi” a fost mesajul distribuit pe Facebook de zeci de persoane.

Tânăra locuia cu bunicii în zona Traian, pentru că părinții ei erau plecați la muncă în străinătate. Tatăl tinerei a povestit în cadrul unui interciu cum a decurs ultima discuție cu fiica lui, chiar cu o seară înainte de dispariție.

„Vorbeam zilnic cu ea, inclusiv cu o seară înainte a vorbit cu sotia mea. Au povestit și au râs împreunã. Totul era în regulă, nimic nu ne dădea de gândit. A doua zi, de dimineță, miercuri, și-a luat rucsacul și a plecat la școală. Din acel moment, nu mai știm nimic de ea, pentru că nu a ajuns la școală.

După câteva ore, au venit colegii acasă și au întrebat ce se întâmplă cu ea, pentru că nu a venit la scoală si nici nu pot lua legătura cu ea. Culmea e că ne-a blocat si pe noi, părintii, pe telefon și pe Facebook. Deci, nicio modalitate de a lua legătura cu ea. E foarte ciudat.

Am înteles că se împrietenise cu un anumit băiat, pe nume Alex, însă nu stiu dacă are vreo legătură cu disparitia ei. Stiti cum e acum, încercăm să ne agătăm de orice indiciu care ne-ar putea duce spre găsirea ei. Nici măcar telefonul nu poate fi localizat acum, pentru că, din câte ni s-a spus, au nevoie de o hotărârea judecătorească.