Adrian Alexandrov ar fi rămas fără loc de muncă. Iubitul Elenei Udrea a fost eliminat din firma de imobiliare?

Adrian Alexandrov, partenerul de viață al Elenei Udrea, fostul ministru al Turismului, ar fi rămas fără loc de muncă. Bărbatul nu mai apare pe lista brokerilor din compania imboliară la care lucra.

Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a fost eliminat de pe lista brokerilor din compania imobiliară. Acesta și-a desfășurat activitatea în cadrul companiei respective în ultimii patru ani. De asemenea, bărbatul a fost scos și de pe site-ul companiei de unde achiziționase în anul 2017 o franciză. De asemenea, Adrian Alexandrov nu mai apărea ca fiind „owner-ul” (deținător), ci apărea în calitate de „team lider”. În ultimul an, cifrele au fost destul de scăzute, arată Wowbiz.

Firma prin care bărbatul a activat ca agent imobiliar a avut în anul 2020 cifra de afaceri de 10.467 de lei, ieșind pe minus cu 33.000 de lei. În anii anteriori, cifrele de afaceri au fost uriașe: peste 300.000 de lei în 2019, peste 400.000 de lei în 2018.

În urmă cu patru ani, iubitul Elenei Udrea anunța că a achiziționat o franciză.

”Am hotărât să îmi cresc implicarea pe cont propriu în afacerile imobiliare, aşa că am preluat franciza, fiind total angajat şi încrezător în acest nou proiect. Piaţa imobiliară românească s-a dezvoltat tot mai puternic de la an la an după criza economică, acum construindu-se foarte mult şi tranzacţionându-se proprietăţi la preţuri foarte mari”, a declarat, în 2017, Adrian Alexandrov pentru profit.ro.

Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a obținut un master în 2009 în Administrarea Afacerilor la SNSPA. Acesta a lucrat în domeniul vânzărilor la o companie de țigări. Timp de trei ani, apoi, a plecat în Dubai, unde a fost Corporate Sales Representative la Burj International Real Estate. Apoi, când a revenit în România Adrian Alexandrov a lucrat ca manager de vânzări la o cunoscută sală de fitness și apoi a devenit account manager la un fond de investiții.

