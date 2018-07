Adrian Berinde a învins cancerul! Ce spune cântărețul de muzică folk

Adrian Berinde, cântărețul de muzică folk, urmează un tratament în Germanie, iar acesta a început să se facă simțit. Artistul și-a anunțat fanii și pe cei care au donat pentru tratamentul lui că metastazele canceroase au dispărut din organism, în proporție de 60-75%.

Depistat în urmă cu un an cu cancer osos, cântărețul de muzică folk a reușit, în urmă cu două luni, să strângă în timp record suma de 50.000 de euro, anunță wowbiz.ro.

“Dragii mei,

Aseara m-am intors acasa, dupa tura a doua de tratament la aceeasi clinica germana. Rezultatele primei etape s-au vazut acum si sunt spectaculoase: 60-75% din metastaze au disparut! Ma voi intoarce acolo pe 26 August, pentru a cuantifica efectele celei de-a doua terapii si pentru a treia etapa a tratamentului.

Inca am dureri mari, dar traiesc cu speranta unei diminuari semnificative in urmatoarele saptamani. Raman, deci, prizonier in casa, pana ce starea mea se va ameliora si voi putea sa ma reintorc la mine si la menirea mea.

Va multumesc inca o data pentru toate gandurile bune si pentru sustinerea voastra! Sper din suflet sa ne revedem bine si sanatosi cat mai curand”, a scris Adrian Berinde pe pagina sa de Facebook.