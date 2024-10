Adrian Elicopter rupe tăcerea! Cine l-a urmărit, de fapt, cât alcool a băut și ce riscă: „Trebuie să știți că…”

Adrian Dumitru, cunoscut în online drept „Elicopter de Luptă”, rupe tăcerea, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice! Cine l-ar fi urmărit, de fapt, și cât alcool a băut? A spus tot ce s-a întâmplat pe TikTok! Detalii neștiute despre incidentul care a stârnit numeroase controverse!

Adrian Elicopter de Luptă și-a recunoscut greșeala! Cu toate acestea, tânărul influencer susține că situația nu este atât de gravă precum se crede. Conform declarațiilor pe care le-a făcut, testele de sânge ar fi arătat că avea în organism o concentrație de alcool pentru care ar fi prevăzută o contravenție, nicidecum o infracțiune.

Tânărul a ținut să precizeze că a consumat alcool recent, însă în cantități mici. Adrian Dumitru și-a asumat greșeala și îi pare rău că s-a urcat așa la volan, însă nu s-a gândit că ar putea pune în pericol viața cuiva.

Totul s-a întâmplat când Adrian Dumitru a fost implicat într-o urmărire în trafic. Tânărul influencer susține că s-a asigurat în momentul în care a făcut stânga pe linia dublă continuă, iar la acel moment se aflau în partea dreaptă câțiva polițiști cu o mașină civilă.

„Acum să vorbim puțin despre acea urmărire, pentru că nu e așa cum v-ați imaginat (…) Am ieșit de pe o stradă, n-am văzut că e poliție în dreapta. Am făcut stânga pe linie dublă continuă, după ce m-am asigurat. În dreapta erau domnii polițiști cu o mașină civilă. Îl opriseră pe un domn. După ce am făcut eu, trebuia să-mi ia permisul și i-au zis domnului probabil că era în regulă, să plece. Până s-au urcat polițiștii, până s-au întors, cel din mașină a avut sindromul salvatorului și a venit după mine. Flash-uri, șicanat în trafic, dar agresiv. Această urmărire s-a întins pe câteva sute de metri din cauza acestui om care a decis să facă pe polițistul (…) Am zis să mă bag printre niște blocuri, am văzut girofarul de poliție, atunci am înțeles ce se întâmplă. Am oprit și nu știam care e faza. Am înaintat 15 metri pe niște scări, am văzut că a venit și poliția din spate. S-au dat jos domnii polițiști. Am venit, am stat să mă ia domnul polițist. Am coborât un pic. Au fost 15-20 de secunde în care nu înțelegeam absolut nimic. Dacă ați fi fost în situația aia, înțelegeați. Au fost 15-20 de secunde de: ce ai, ce am făcut? M-am zbătut un pic. S-au adresat niște injurii, că în situația aia, ce să faci?! E ceva normal. Dar nu lucruri grave. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni. Am și urma de la cătușe”, a mai spus influencerul.