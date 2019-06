Adrian Enache își serbează ziua de naștere. La mulți ani!

Adrian Enache împlinește astăzi 53 de ani, ocazie cu care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, îi urează un sincer “La mulți ani!”

Adrian Enache – născut pe data de 12 iunie 1966, la Galați – este solist vocal, cântăreț de muzică pop și om al entertaimentului. Voce puternică și spectaculoasă, Adrian Enache este un artist în adevăratul înțeles al cuvântului. A urmat cursurile Școlii nr 6 și liceul Alexandru Ioan Cuza din Galați. Este absolvent al Institutului Politehnic, secția Metalurgie, având diplomă de inginer. Urmează cursurile Școlii Populare de Artă, clasa Mihaela Runceanu-Ionel Tudor, după ce timp de cinci ani a fost solistul formațiilor rock Phoebus și 6200 din orașul natal.

Înainte de a se apuca de muzică, Adrian Enache joacă fotbal, făcând parte chiar din lotul de juniori al României în 1976. La sugestia părinților săi, lasă ghetele și pune învățătura pe primul plan, însă muzica se dovedește o adevărată pasiune care-i acaparează întreaga atenție. Era încă solist la Phoebus când a primit oferta băieților de la Compact pentru a deveni solistul lor vocal pentru că Paul Csucsi plecase pentru o perioadă în America. Refuză oferta, fiind în primul an la facultate și își vede de carte, dar și de proiectele muzicale pe care le avea în derulare împreună cu gălățenii lui.

Întâlnirea cu regretata Mihaela Runceanu

Întâlnirea cu Mihaela Runceanu îi schimbă viața pentru că la solicitarea ei Adrian urmează cursurile Școlii Populare de Artă la clasa sa. În 1989 participă la festivalul Mamaia dar este descalificat pentru că are un stil neobișnuit pentru ce ceea impunea regimul de atunci. Un an mai târziu, după căderea regimului comunist, solistul își încearcă din nou norocul și obține locul al II-lea la secțiunea Interpretare după regretata Laura Stoica. În 2001, Adrian Enache obține premiul pentru cea mai bună voce masculină și locul al III-lea la Festivalul Internațional „Vocile Asiei” din Kazahstan. În același an lansează un nou album, dar de data aceasta în colecție privată. Albumul se intitulează „My favourite songs” și cuprinde o colecție cu cele mai îndrăgite evergreen-uri, dar și piese din repertoriul propriu.

Câștigă trofeul la Festivalul Național de la Mamaia

În 2002, Adrian Enache dă lovitura la Festivalul Național Mamaia câștigând trofeul cu melodia „O singură noapte” pe muzica lui Andrei Kerestely. Este anul în care casa producătoare Roton îi propune o schimbare totală de look, lucru acceptat de solist. La finele anului lansează cel de-al 4-lea album din carieră intitulat „O singură noapte”.

În 2006, două cărți lansate îl au ca personaj principal pe Adrian Enache. Este vorba despre partea a doua a cărții lansată în 1996, intitulată de data aceasta „Ispita”, scrisă de Arina Avram. Cea de-a doua carte se numește „Bucate cu dragoste” și este o carte de bucate scrisă de bucătarul Jakob Haussmann. Fotografia lui Adrian apare pe coperta cărții, el fiind numit de către autorul ei chiar nașul acestei cărți.