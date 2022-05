Adrian Mutu: „E o înfrângere greu de digerat!”

Adrian Mutu, antrenorul principal al formației Rapid București, a declarat că eșcul cu „U„ Craiova 1948, scor 3-2, echipă pe banca căreia a început acest sezon, este greu de digerat.

„E o înfrângere greu de digerat, dar probabil avem nevoie și de astfel de dușuri reci pentru a deveni o echipă puternică. Am luat niște goluri ușoare, dar asta nu înseamnă nimic. Acesta este fotbalul câteodată, nemilos. Au avut trei șuturi și au marcat trei goluri. Nu ne-au surprins din punct de vedere tactic. Am luat goluri pe greșeli care nu se vor mai repeta, sau pe care le vezi foarte rar la noi. Am început foarte bine meciul, primele 30 de minute era doar Rapidul în teren. Momentele dificile ni le-am creat singuri. E important să învățăm. O atmosferă extraordinară, galeria s-a ridicat, ca întotdeauna, la cel mai înalt nivel, noi din păcate nu. Tot la mâna noastră suntem. Și dacă băteam azi, tot cu Mioveni jucam și tot serios îl tratam”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului dintre Rapid și FC U Craiova.

Rezultate etapa a VIII-a play-out Liga 1

Gaz Metan – FC Voluntari 4-3

FC Botoșani – Dinamo 2-3

UTA – CS Mioveni 1-0

Sepsi OSK – Chindia 2-1

Rapid – „U” Craiova 1948 2-3

Programul etapei 9 play-out Liga 1

Vineri, 13 mai 2022

ora 17:30 Chindia – Gaz Metan

ora 20:30 Dinamo – UTA Arad

Luni, 16 mai 2022

ora 17:30 Academica Clinceni – FC Botoșani

ora 17:30 „U” Craiova 1948 – Sepsi OSK

ora 20:30 CS Mioveni – Rapid

Clasament play-out Liga 1

1 Rapid – 39 puncte

2 Sepsi OSK –39 puncte *)

3 FC Botoșani – 38 puncte

4 „U” Craiova 1948 – 34 puncte *)

5 UTA – 32 puncte

6 CS Mioveni – 28 puncte *)

7 Chindia -23 puncte *)

8 Dinamo – 22 puncte *)

9 Academica – -11 puncte **)

10 Gaz Metan – -38 puncte **)

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte

**) echipe penalizate de Comisiile FRF din cauza datoriilor