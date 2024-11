Adriana Bahmuțeanu pune tunurile pe văduva lui Prigoană! Ce acuzații grave îi aduce: ”Are trei copii, dar unul dintre ei…”

Adriana Bahmuțeanu s-a dezlănțuit după ce Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, i-a contestat dorința de a-și lua acasă cei doi copii minori, rămași în casa tatălui lor decedat. După moartea fulgerătoare a afaceristului, Adriana a încercat să-i recupereze, dar a întâmpinat refuzurile fiilor vitregi, iar mai nou a văduvei fostului soț.

Din ziua în care Silviu Prigoană a murit, fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, a încercat să-și ia cei doi băieți minori din casa afaceristului, unde au locuit până să se întâmple tragedia. Lucrurile nu au fost deloc simple, pentru că băieții lui Prigoană din prima lui căsnicie s-au împotrivit și au refuzat să-i lase.

Cum era de așteptat, Bahmuțeanu a luat foc și a cerut inclusiv ajutorul Poliției. Nefiind eliberat încă un certificat de deces la momentul respectiv, autoritățile nu au intervenit, pentru că ambii părinți aveau custodie comună.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, anunț șoc! Silviu Prigoană voia transplant de cord, dar nu și-a permis: „Nu avea banii”

Împreună cu avocata ei, fosta soție a lui Prigoană a făcut toate demersurile juridice pentru a-și ”recupera” copiii.

Avocata Ionela Vasile a precizat că Adriana Bahmuțeanu are dreptul să-și primească în custodie cei doi copii minori (care au locuit și locuiesc în prezent în casa defunctului Silviu Prigoană), dar și că vedeta TV poate cere, în numele copiilor, până la jumătate din moștenire.

”Dna Bahmuteanu Adriana Cristina este reprezentantul legal al celor doi minori rezultati din casatorie cu defunctul Silviu Prigoana.

Moartea unei persoane este un fapt juridic care are marcheaza sfarsitul capacitatii de folosinta a drepturilor si obligatiilor civile, inclusiv capacitatea de folosinta a drepturilor si indatoririlor parintesti.

Interpretand per a contrario dispozitiile art. 110 alin. (1) C. civ. referitoare la tutela, rezulta ca decesul unuia dintre parinti conduce, in mod automat, la exercitarea exclusiva a drepturilor si indatoririlor parintesti de catre parintele supravietuitor, fara a fi nevoie de interventia instantei de tutela, respectiv, la incetarea definitiva a exercitiului drepturilor si indatoririlor parintesti de catre sotul decedat”, a explicat avocata pentru luju.ro.

Bahmuțeanu, acuzații grave la adresa Mihaelei Botezatu

Adriana Bahmuțeanu a intrat în război și cu Mihaela Botezatu, femeia care i-a fost alături lui Silviu Prigoană în ultimii 8 ani, cea care de asemenea se opune ca cei doi băieți să plece la mama lor.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Silviu Prigoană a purtat haine negre timp de 15 ani: „Tot felul de băgători de seamă”

”Copiii sunt, în primul rând, extraordinar de afectați. Copiii nu pot dormi din cauză că văd ce se întâmplă la televizor. Copiii vor merge la școală de săptămâna viitoare.

Copiii vor să stea în casa în care au trăit cu tatăl lor. Este o situație grea pentru toată familia. (…) Copiii sunt hrăniți, îngrijiți, toată lumea are grijă de ei. (…) Silviu ar fi fost înmormântat astăzi. (…) Copiii nu vor să o vadă pe Adriana şi spun „Știm ce i-ai făcut lui tati”, a spus Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană.

Bahmuțeanu vine cu acuzații dure la adresa ei și îi cere să stea deoparte.

”În primul rând că ea ar trebui să aibă o doză de bun simț și să nu se bage în situația asta. Să își vadă de cei trei copii ai ei, ce treabă are cu ai mei? Mai ales că, după cum am aflat, ar fi fost decăzută din drepturi în cazul unuia dintre copii. Ori o astfel de situație nu se întâmplă dacă ești o mamă bună, decât dacă e vorba de un abuz, de neglijare sau alienare parentală poate, nu știu…Așa că să își ia labele de pe copiii mei!”, a declarat tranșant Adriana, pentru CANCAN.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.