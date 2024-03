Afecțiunea gravă de care a suferit Vlăduța Lupău înainte de a rămâne însărcinată: ”E boala secolului la femei”

Vlăduța Lupău va deveni din nou mămică! Cântăreața a dezvăluit că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, dar puțini sunt cei care știu că până să rămână însărcinată, artista s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

Vlăduța Lupău experimenta cea mai minunată bucurie din viața sa, în vara anului 2022, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei. Acum, artista se pregătește să trăiască din nou aceleași emoții puternice, deoarece se pregătește să devină mamă de băiat, pentru a doua oară. Înainte însă de a deveni mămică, Vlăduța Lupău a trecut prin momente dificile din cauza unui diagnostic crunt primit din partea medicilor.

Citește și: VLĂDUȚA LUPĂU, ÎNSĂRCINATĂ PENTRU A DOUA OARĂ! ARTISTA A FĂCUT MARELE ANUNȚ PE SCENA DE LA SALA PALATULUI: „O ALTĂ MINUNE”

Vlăduța Lupău a trecut prin momente dificile din cauza endometriozei, o afecțiune care afectează din ce în ce mai multe femei. În urmă cu câțiva ani, cântăreața a suferit o intervenție chirurgicală în Timișoara pentru a-și îndeplini visul de a deveni mămică.

„M-am operat de endometrioză. Și, după ce m-am operat, la câteva luni, a venit natural. Deci, nu am făcut fertilizare in vitro. Medicii mi-au zis că endometrioza putea fi un impediment în a rămâne însărcinată. Asta e boala secolului la femei și nu prea te lasă să faci copii. Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil, sau nu poți să cumperi sănătate”, a spus Vlăduța Lupău.