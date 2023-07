Afecțiunea gravă de care suferă Mihai Bendeac, fostul jurat iUmor. Diagnosticul medicilor a fost clar, iar actorul nu a mai ascuns problemele de sănătate

Mihai Bendeac (40 de ani) este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din țara noastră. În ultimii ani, el a devenit o prezență constantă pe micile ecrane. În ciuda faptului că se bucură de mult succes, Bendeac ascunde un secret puțin cunoscut. El suferă de o afecțiune serioasă, cu care se luptă de o lungă perioadă de timp.

Mihai Bendeac a devenit în ultimii ani extrem de cunoscut în România. Serialele de comedie în care a jucat au făcut deliciul telespectatorilor, umorul său fiind irezistibil. În plus, rolul de jurat din cadrul emisiunii iUmor i-a adus și mai multă celebritate.

(NU RATA: Mihai Bendeac detonează bomba despre plecarea la Pro TV! Actorul a dezvăluit totul: „Aș putea, dar nu mai am chef să…”)

Afecțiunea cu care se luptă Mihai Bendeac. Actorul a dezvăluit tot

De-a lungul anilor, Mihai Bendeac a demonstrat că este înzestrat cu un talent deosebit, el reușind să provoace hohote de râs foarte ușor. Totuși, în ciuda faptului că este mai tot timpul cu zâmbetul pe buze în aparițiile sale publice, actorul nu are același tonus în viața particulară. Din contră, el se luptă de o lungă perioadă de timp cu depresia, o afecțiune ce se poate agrava dacă nu este tratată cu seriozitate. Bendeac a făcut această dezvăluire prin intermediul rețelelor de socializare. Cu acest prilej, el a explicat că profesia de actor îl ajută cel mai mult să lupte cu această boală. Totodată, actorul a recunoscut că încercând să găsească cât mai multe explicații pentru afecțiunea sa, a ajuns la niște concluzii clare în privința Divinității. Chiar dacă este conștient că aceasta există, el consideră orice formă de religie ca fiind o simplă manipulare.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum.

Nu sunt ateu! Din contră… Am studiat cât am putut fizică cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, orice formă de religie că fiind o manipulare jegoasă.”, a dezvăluit Mihai Bendeac prin intermediul rețeleor de socializare.

(VEZI ȘI: Mihai Bendeac, declarație publică de iubire pentru Ilona Brezoianu de ziua ei: „Trebuie să admit”)