Dată alegeri prezidențiale 2019. Următoarele alegeri prezidențiale în România vor avea loc în noiembrie sau decembrie 2019. Președintele Klaus Iohannis, ales în 2014, este eligibil pentru realegere.

Care este data alegerilor prezidențiale 2019

Momentan, nu s-a stabilit o dată exactă a alegerilor prezidențiale. Ele vor avea loc la sfârșitul anului următor, în noiembrie sau în decembrie. Calendarul electoral urmează să fie stabilit de Guvern.

Klaus Iohannis a câștigat ultimele alegeri prezidențiale în 2014, cu 54,43% din voturi, fiind învestit în funcție odată cu depunerea jurământului pe 21 decembrie 2014. Potrivit articolului 81 din Constituția României, „nicio persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al României decât pentru cel mult două mandate”, astfel că Iohannis este eligibil pentru realegere și deja și-a anunțat candidatura, potrivit wikipedia.org.

Lista posibililor candidați pentru alegerile prezidențiale 2019

Pe lângă președintele Klaus Iohannis, au mai dat de înțeles că vor să participe la cursa pentru pezidențiale și alți politicieni, printre care Dacian Cioloș. Mai sunt posibili candidați și Călin Popescu Tăriceanu din partea ALDE, Liviu Pleioșanu, candidatul independent Mircea Moise, Liviu Dragnea din partea PSD, dar și alții. Singurii care au anunțat oficial până acum sunt Klaus Iohannis și Mircea Moise, acesta din urmă fiind un român stabilit în Germania din 1987.

Klaus Iohannis a anunțat că participă la alegerile prezidențiale 2019

Klaus Iohannis a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2019, luna trecută, în cadrul unei conferințe de presă de la Sibiu. Președintele Klaus Iohannis a făcut anunțul la Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”, înainte să participe la reuniunea de 40 de ani cu foşti colegi. Iohannis a fost profesor de Fizică la acest liceu din Sibiu.

„Am luat o decizie importantă şi vreau să vă comunicat acum, în această dimineaţă frumoasă. Sunt ferm hotărât să candidez pentru un nou mandat de preşedinte al României. (…) Mi s-a părut că scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure, evoluția nu e satisfăcătoare. Am urmărit în ultimele luni mai multe sondaje, toate arată că nivelul de nemulțumire este peste 80%, extrem de mult, arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică. ”, a fost anunțul scurt făcut de Klaus Iohannis. (Citește și Guşă, despre alegerile prezidenţiale din 2019: Iohannis va candida din partea PNL, PSD e momentan fără prezidențiabil)

Mircea Moise, candidat independent la alegerile prezidențiale 2019

Mircea Moise are 74 de ani și este un român, stabilit în Germania din 1987, a anunţat că intenţionează să participe la alegerile prezidențiale din 2019. Platforma lui Mircea Moise conţine 311 puncte esenţiale, unde viitorul candidat susţine că are cel mai vizionar program şi că este singurul care poate redresa ţara.

După Revoluţie, România a fost distrusă în serie, dar nimeni nu a reuşit să reconstruiască ceva din ce s-a distrus. Nu văd nici în viitor pe cineva să o refacă. Sunt singurul care îmi pot asuma reuşita de a redresa România spre o cale normală, într-un timp rezonabil, cu condiţia ca populaţia Romaniei să mă susţină în toate acţiunile”, susține Mircea Moise.

Dacian Cioloș, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019

Fostul premier Dacian Cioloș a declarat într-un interviu pentru ziare.com că nu exclude o candidatură la alegerile prezidențiale din 2019: „Nu știu, nu am luat o decizie. În primul rând, o eventuală decizie va depinde de multe lucruri. Pentru mine, principalul obiectiv e ca, la sfârșitul lui 2019, România să aibă un președinte democrat, care să apere valorile și instituțiile democratice. Nu înlătur deloc (opțiunea unei candidaturi n.r) Am lansat o oferta politică, un partid politic și obiectivul e să folosim toate campanile electorale, și alegerile, pentru a ne promova acest program politic și pentru a le arăta românilor că există o alternativă. Noi așa am interpretat participarea slabă la vot la sfârșitul lui 2016, că oferta politică era insuficientă.” (Citește și Surpriză! Ce ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri parlamentare

Liviu Dragnea, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019? Tabăra puterii nu s-a hotărât încă

Liviu Dragnea ar putea fi un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019, din partea PSD. Cu toate acestea, social-democrații nu au spus nimic oficial. Un alt nume vehiculat este cel al Gabrielei Firea, dar aceasta a spus că nu va candida.

„Să fiu eu prezidenţiabilul… Dar mai e până atunci, domnişoară”, a declarat Liviu Dragnea într-un interviu. Președintele PSD pare să aibă susținerea colegilor de partid. Gabriela Firea îl vede pe el președinte: „Din punctul meu de vedere, cred că preşedintele partidului este persoana cea mai indicată, potrivită şi care trebuie să-şi preia acest rol cât se poate de serios.”

Călin Popescu Tăriceanu nu s-a decis dacă să candideze la alegerile prezidențiale din 2019

ALDE l-ar vrea pe Călin Popescu la Palatul Cotroceni. Dorinţa a fost rostită cu voce tare de vicepremierul ALDE Graţiela Gavrilescu. Călin Popescu Tăriceanu nu a spus nimic concret, dar nu a exclus această posibilitate.

„Nu m-am hotărât dacă să candidez, dacă să nu candidez, şi dacă voi candida nu voi face anunţul de pe acum (…) Este o discuţie (candidatura sa la prezidenţiale – n.r.) care este deliciul presei în ultima perioadă, iar multi din presă folosesc acest subiect ca motiv de dezbinare în coaliţie.

Nu am luat o decizie, vom lua o decizie prin consultări în coaliţie la un moment pe care îl vom considera oportun, dar mai important decât cine va candida este ce ne propunem şi cred că trebuie să venim cu un mesaj clar care să semnifice ruptura de actualul stil prezidenţial, de statul paralel, de un sistem care acoperă abuzurile împotriva cetăţenilor. (…) Trebuie să marcăm o ruptură completă şi să vedem ce rol are preşedintele. Am pledat de-a lungul timpului că este important ca România să se apropie de o republică parlamentară, şi nu una prezidenţială, pentru că acumularea de putere în mod necontrolat duce la excese”, a spus Călin Popescu Tăriceanu în aprilie.