Alertă în Mangalia! Un bărbat care răpește copii a băgat părinții în sperieți: ”L-a luat de mână și pleca cu el”

O mămică din Mangalia a tras un semnal de alarmă, prin intermediul unei postări pe Facebook, cu privire la un bărbat care a fost la un pas să îi răpească copilul, în parc.

Femeia a explicat că, în timp ce se afla în parcul Tosca din Mangalia împreună cu soţul ei şi copilul lor, un tânăr dădea târcoale copiilor. Mai mult, tânărul suspect ar fi avut mâna băgat în pantaloni în timp ce se juca cu copiii.

“Aveti grijă când ieșiți în parc cu copiii!! Tocmai am avut o experiență total neplăcută în parcul vis-a-vis de Profi! Umblă un tânăr înalt, slab, cu mâna băgata în pantaloni până la cot, dând târcoale copiilor!! Noi (Eu si sotul) l’am lăsat,l’am urmarit cum se comporta si ce are de gând să facă, copiii mei se jucau cu mingea, el a început să se joace cu ei (cu mana in pantaloni), pasau mingea de la unul la altul,hi hi hi,iti place sa te joci cu mingea,cateva mangaieri pe capul celui mic al meu,încă o tură de hahaha, si încet încet ii pasa mingea din ce in ce mai departe de noi….l-am lăsat, l-am urmarit…..pana mi l-a luat de mână și plecau…se îndrepta cu el spre ieșire!! Bineinteles ca sotul meu era deja în spatele lui si cand a vazut ca da sa se aplece sa il ia in brate, l-a luat la bătaie si l-a gonit!“, a scris mămica pe Facebook.

În aceeaşi postare, femeia a explicat că alte persoane din parc au explicat că l-au mai văzut pe tânăr în zona bisericii, în timp ce se juca cu copiii şi încerca să le dea saleuri.

“Trezirea, oameni buni! Cu saleuri îi ia de lângă voi! Noi suntem de vină! Cu “lasă-mă, că îl cunosc din vedere, lasă-mă că vine la biserică, lasă-mă că nush ce”… cu lasă-ma își face treaba!! Dacă vă întrebați de ce l-am lăsat să ajungă așa departe, ete tocmai de asta! Să vedem cum și în ce fel, sub ce pretexte și cat de usor ii poate lua! Intr-adevar,in cazul nostru situatia era sub control, însă sunt atâția cu lasă-mă, că se trezesc la o bucată de noapte că își strigă copiii în parc și nimic! Niciun răspuns! Aveți grijă! Vorbiți în parc una cu alta, dar cu ochii pe copii! Nimic nu e prea safe pt copiii noștri!“, a mai scris femeia din Mangalia.