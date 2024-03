Alertă în România! Ovidiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă în România! Oltean Ovidiu Vasile, în vârstă de 54 de ani, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors acasă. Bărbatul este dispărut din luna februarie a acestui an, iar oamenii legii îl caută. În cazul în care cineva îl vede, este rugat să sune la 112 ori să meargă de urgență la cel mai apropiat sediu de Poliție!

Autoritățile din România sunt în alertă după ce Oltean Ovidiu Vasile, în vârstă de 54 de ani, a plecat de acasă, de la domiciliul său din Târgu Mureș, unde nu s-a mai întors. A mers într-o direcție necunoscută, iar apropiații nu mai știu nimic despre el. Este dispărut din luna februarie a acestui an, iar oamenii legii îl caută. Acesta are o înălțime de 178 de cm, părul șaten, ochi căprui și circa 65 de kilograme. Bărbatul are început de calviție, iar la momentul dispariției era îmbrăcat cu o geacă de fâș gri, pantaloni de trening și adidași.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Oltean Ovidiu Vasile

În cazul în care cineva îl vede pe Oltean Ovidiu Vasile este rugat să sune la 112 ori să meargă la cel mai apropiat sediu al Poliției, unde să raporteze toate detaliile. Autoritățile române au dreptul să solicite ajutorul cetățenilor pentru a da de persoana dispărută.