Alertă medicală! Peste 250 de copii se prezintă zilnic în Camera de Gardă de la „Grigore Alexandrescu”

România trece printr-o perioadă critică din punct de vedere al numărului tot mai mare de viroze respiratorii. Specialiștii trag un semnal de alarmă și recomandă testarea și vaccinarea anti-gripală.

România se află în vârful valului de infecții respiratorii, iar spitalele de pediatrie ar putea ajunge în colaps. Numai la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” s-au prezentat peste 250 de copii în ultimele 24 de ore. Cazurile celor care au vin cu infecții respiratorii sau cei care au nevoie de internare sunt din ce în ce mai multe, mai exact în jur de 20-25 de minori.

Cei mai mulți dintre copii se prezintă cu febră care nu cedează în urma administrării cu antitermice. Copii au nevoie de tratament perfuzabil, motiv pentru care sunt necesare cam 7 zile de spitalizare, astfel, cele 100 de locuri destinate infecțiilor respiratorii sunt tot timpul ocupate.

Vezi și: O ANGAJATĂ CARE LUCRA DE ACASĂ A FOST OBLIGATĂ SĂ ÎNAPOIEZE SALARIUL, DUPĂ CE A FOST PRINSĂ CĂ „FENTA”. CE FĂCEA PE COMPUTER, DE FAPT, ȘI CUM ȘI-A DAT SEAMA ȘEFUL EI

Adrian Marinescu: ”în 24 de ore avem 300 de cazuri”

Totodată, Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș se confruntă în prezent cu aproximativ 300 de cazuri de gripă pe zi, număr ce pare să se propie tot mai mult de cel din perioada pandemiei de COVID-19.

”În mod clar adresabilitatea a crescut. Avem în 24 de ore cam 300 de cazuri, strict la camera de gardă. Asta înseamnă gripă, infecții cu SARS-COV-2. Înseamnă un număr practic dublu față de ce era acum câteva luni, înainte de sezonul rece.

Este cam același număr pe care-l avem și în vârf de pandemie, dar este o diferență importantă. Undeva între 10%, maxim 15%, au nevoie să fie internați. Pentru că, fie sunt persoane care trebuie să fie monitorizare, fie au într-adevăr forme severe. N-aș spune că situația este critică în camerele de gardă, aș spune că e complicată”, a explicat medicul Adrian Marinescu, potrivit Observatornews.

Vezi și: AU CRESCUT PREȚURILE! CÂT A AJUNS SĂ COSTE UN LITRU DE LAPTE ÎN MAGAZINE ACUM, ÎN IANUARIE 2023

Cele mai des întâlnite cazuri sunt cele ale copiilor și a celor vârstnici, mai ales în lipsa vaccinului ati-gripal. Medicul Adrian Marinescu sfătuiește populația să se testeze pentru a face diferența între SARS-CoV-2 și o simplă răceală.

”Dacă vrei să faci diferența între o infecție cu SARS-CoV-2, chiar varianta nouă, și o simplă răceală, e greu s-o faci fără testare. În primul rând, depinde dacă acea persoană este în vârstă și dacă are boli cronice. Pentru că dacă cineva are probleme reale de sănătate, probabil că va ajunge mai repede la camera de gardă. Oricum, o primă discuție, măcar telefonică, cu medicul de familie ar putea să orienteze destul de bine.

Sunt două extreme: fie nu ar trebui să ajungă la camera de gardă și ar putea să rezolve acasă, fiind monitorizat cu ajutorul medicului de familie, sau, în cealaltă extremă, sunt cei care, din păcate, ajung târziu la spital. În timp de pandemie era o situație foarte frecventă. Se întâmplă și la gripă”, a mai spus medicul.