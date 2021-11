Alex Bodi, vizitat de Ema Uta în închisoare! Make-up artista nu ar fi mers doar o dată la el

Alex Bodi ar fi fost vizitat la penitenciar de noua lui iubită, Ema Uta. Se pare că make-up artista nu l-a vizitat doar o dată la închisoare. Ba mai mult, aceasta ar fi mers și însoțită.

Ema Uta s-ar fi camuflat bine să nu fie recunoscută în interiorul închisorii când a mers să-l viziteze pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Potrivit Spynews, blondina nu l-a vizitat doar o singură dată, ci ori de câte ori i-a fost permis accesul pentru a putea să-l vadă și să stea de vorbă cu Alex Bodi a venit.

Se pare că tânăra a ajuns la Penitenciarul din Craiova alături de unul dintre finii lui Alex Bodi. Cei trei nu au avut foarte multe minute la dispoziție pentru a sta de vorbă, însă pentru Ema Uta pare să fi contat fiecare minut, dacă a mers până acolo să-l vadă.

Alex Bodi va ieși mai devreme de termen de la închisoare

Înainte cu doar o săptămână până când urmau să se împlinească cele 28 de zile de arest, Alex Bodi a fost anunțat de către avocatul său că va urma să iasă din închisoare și că va fi plasat în control judiciar.

Acesta ar urma să părăsească Penitenciarul din Craiova în câteva zile, după soluționarea contestației făcută de Parchet în ceea ce privește controlul judiciar.

”Ieri am fost și am discutat personal cu el, acolo unde e privat de liberate, în arest preventiv. Ii e comunicată soluția Tribunalului Gorj cu înlocuirea arestului preventiv cu cel controlul judiciar, astfel că privește cu optimism evoluția ulterioară a procedurilor (…) După arestarea preventivă a fost dezamăgit, mâhnit, a făcut eforturi să se conforteze tuturor celor impuse, a trecut un interval de timp, am discutat, i-am explicat procedurile și riscurile, a înțeles, nu se consideră un pericol, nu consideră că trebuie să fie plasat în arest preventiv, l-am găsit optimist”, a spus avocatul lui Alex Bodi la Antena Stars.