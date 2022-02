Alex, românul blocat în Kiev, în mijlocul bombardamentelor a povestit drama prin care trece: ”Am coborât în buncăr”

Mărturiile unui român blocat în capitala Ucrainei au îngrozit o lume întreagă. Alex este în Kiev și a povestit cum sunetul bombelor se aproprie tot mai mult de locul unde se află, semn că armata rusească avansează. Iată cofesiunile bărbatului din mijlocul celei mai mari catastrofe militare de după al Doilea Război Mondial.

Alex, românul care se află în Kiev, lucrează la o multinațională în capitala Ucrainei și este blocat în mijlocul bombardamentelor. Bărbatul a mărturisit că este îngrijorat de amploarea cu care lucrurile avansează.

Românul a povestit cu groază că pentru prima dată a fost nevoit să coboare în buncăr chiar după ce o bombă a explodat lângă blocul unde locuiește. Întrebat dacă vrea să plece din Kiev, Alex a mărturisit că va rămâne acolo cel puțin până luni. Până atunci locuitorilor le este interzis să iasă pe stradă sau să părăsească orașul:

„A fost linişte până acum şi acum au început să tragă în sudul Kievului. De obicei trăgeau din nord. Văd un pic de fum. Vin în rafale, nu este o chestie continuă.

În seara asta e foarte ciudat. În ultimele două zile erau bombe constant, în fiecare seară. Dar în seara asta este ciudat, nu sunt bombe care să sune mereu. S-au auzit sirene, dar foarte puţin. Comparativ cu ieri s-au auzit doar de două ori.

Chiar am început să mă preocup de ce nu se aud sirenele şi astăzi când am fost în buncăr chiar m-am speriat. Eram foarte relaxat, nu s-a auzit sirena şi a venit o bombă chiar lângă blocul meu şi atunci chiar m-am speriat. Am coborât în buncăr pentru prima oară.

Eu lucrez lângă gară. Nu pot să văd ce damage (pagube) a făcut bomba. Pot să îmi dau seama după zgomot, înainte se auzeau mult mai mult în surdină, toate bombele, iar acum pare că se apropie, e mult mai violent sunetul. Femeile ies în stradă să lupte, poporul este foarte determinat! Oamenii nu concep ideea de a se lăsat cuceriți de armata rusească”, a declarat Alex, potrivit Antena3.

sursa foto: captura video