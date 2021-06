Alex Velea, reacție acidă după ce Fulgy a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan: „Bă, de ce ești mincinos?”

“În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am ajuns acolo la studio cu motivul de a face o piesă pentru căţelul meu. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi.

De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează iarba, pentru că iarba este un drog psihoactiv, care îţi măreşte secreţia de dopamină, ceea ce înseamnă plăcere, şi serotonină, ceea ce înseamnă fericire. Automat atunci când te simţi bine şi eşti fericit, e un plus. „ , a declarat Fulgy în fața jurnaliștilor.