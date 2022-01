Alex Zănoagă, primele declarații după ce s-a despărțit de Simina: ”Eu am plecat de acasă!”

Simina Loica și Alex Zanoagă au format unul dintre cele mai iubite cupluri din casa ”Puterea Dragostei”. Vestea că cei doi s-au despărțit a căzut ca un trăsnet în rândul fanilor, iar acum fostul concurent al show-ului de la Kanal D face primele declarații după ruptura de mama băiețelului său.

În ultima perioadă, ar fi existat mai multe neînțelegeri între Alex Zănoagă și Simina Loica. Motiv pentru care fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a decis să părăsească căminul conjugal. În momentul de față, cei doi nu mai locuiesc împreună dar tânărul îşi vizitează fiul destul de des.

Discuțiile în contradictoriu au fost din ce în ce mai dese, iar această situație le-a afectat relația. Astfel, Alex Zănoagă și Simina Loica au decis să ia o pauză: ”Neînțelegerile mici au dus la certuri care ne-au îndepărtat. De multe ori am declarat ca ne certăm des și ca nu petrecem timp împreună. Poate acesta este motivul pentru care ne-am îndepărtat. Eu simt ca este o distanțare atât din partea mea, cât și din partea lui”, a mărturisit bruneta la Antena Stars.

Alex Zănoagă: ”A fost o perioadă dificilă”

Alez Zănoagă a confirmat faptul că el și Simina au trecut printr-o perioadă dificilă. Tânărul s-a mutat, la un moment dat, în casa părinților săi. Bruneta a rămas cu fiul lor în apartamentul din Militari în care locuiau toți.

Alex, însă, susține că a decis să mai ofere o șansă poveștii de dragoste. De dragul lui Dominic, băiatul pe care îl are împreună cu Simina Loica. (CITEȘTE ȘI: SIMINA DE LA PUTEREA DRAGOSTEI, DEZVĂLUIRI DESPRE SARCINĂ. FOSTA IUBITĂ A LUI JADOR ȘI-A LĂSAT FANII MASCĂ: ”POATE AVEAM ȘI FATĂ”)

”Este adevărat, au existat o serie de certuri între noi. Am fost supărați din motive pe care încă nu le pot spune. Eu am plecat de acasă! Am stat separați câteva zile. Toți știu că noi locuiam de aproape un an într-un apartament în Militari, renunțasem la a mai sta împreună cu părinții mei. Astfel că, atunci când ne-am certat, am luat decizia ca eu să mă duc în casa alor mei, iar Simina să rămână la apartament.

A fost o perioadă dificilă pentru amândoi, însă, acum, încet, încet, sper ca totul să revină la normal. De ieri, ne-am împăcat cât de cât, de dragul lui Dominic, în special. Avem un copil împreună, pe care ambii îl iubim ca pe ochii din cap, în plus, si între noi sunt sentimente puternice. Vom vedea ce va urma! Acum, repet, încercăm să fim iar ca înainte”, a declarat Alex Zănoagă pentru Wowbiz.

Simina trebuia să fie mămică de gemeni

Recent, Simina a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram. Fanii au întrebat-o dacă se gândește la un al doilea copil, iar tânăra le-a făcut o dezvăluire tulburătoare. Se pare că aceasta urma să aibă gemeni, dar unul dintre bebeluși nu s-ar fi dezvoltat. Simina are un băiețel, în vârstă de un an și jumătate, dar își dorește cu ardoare să aibă și o fetiță.

Pe 6 aprilie, în 2020, tânăra l-a adus pe lume pe Dominic, care a primit nota 10 la naștere: ”Eu am avut gemeni când am fost însărcinată cu Domi, poate aveam și fată și băiat. Dar pe viitor, dacă va fi sa fie, ce vrea Dumnezeu. Îmi doresc o fetiță, dar vedem!(…) Poate Dumnezeu știe mai bine de ce a fost să fie așa”, a scris Simina Loica pe rețelele de socializare.