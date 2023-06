Alexandra Stan, apariție incendiară pe rețelele de socializare! Cântăreața a lăsat la vedere tot | FOTO

Alexandra Stan, una dintre cele mai cunoscute românce la nivel internațional, datorită hiturilor pe care le-a lansat de-a lungul timpului, a încins tot internetul! Cunoscută pentru stilul său excentric, artista s-a fotografiat fără inhibiții și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Fanii au înnebunit!

Alexandra Stan (34 de ani) este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din România. Artista a ajuns cunoscută pe plan mondial datorită hitului „Mr. Saxobeat”, care s-a vândut într-un milion de exemplare în mai puțin de un an, ajungând în top 5 în peste 20 de țări, cum ar fi Noua Zeelandă și Marea Britanie.

Artista a ajuns rapid la inimile publicului. În mediul online, Alexandra Stan a strâns o comunitate de peste 562 de mii de persoane care îi urmăresc postările zilnic. De-a lungul timpului, artista s-a lăsat fotografiată în ipostaze de-a dreptul fierbinți.

Recent, blondina a captat, din nou, atenția fanilor după ce a postat câteva fotografii care sunt interzise cardiacilor.

Alexandra Stan a lăsat la vedere tot! Imaginile pe care le-a postat au stârnit imaginația bărbaților

Alexandra Stan a demonstrat încă o dată că nu se teme să-și exprime liber personalitatea și să-și exploreze feminitatea într-un mod cât mai provocator. Cântăreața a postat câteva fotografii în care apare complet goală, silueta fiindu-i integrată în cadrul unui peisaj încântător de la malul mării.

Cu siguranță, imaginile pe care le-a postat fără inhibiții au stârnit imaginația bărbaților, însă nu este pentru prima dată când artista își etalează trupul nud. În ultima perioadă, artista a încins tot internetul cu imaginile în care a lăsat la vedere tot ce are mai bun.

Alexandra Stan, adevărul despre relația cu fotbalistul turc Altay Bayındır, de la Fenerbahce

Chiar dacă nu a avut prea mult noroc în dragoste, multă lume s-a bucurat când a aflat că artista s-ar iubi cu un celebru fotbalist. Cu toate acestea, chiar dacă cei doi au făcut „click”, Alexandra Stan susține că îi leagă doar o relație de prietenie și nimic mai mult.

„El stă în Turcia. Am vorbit de câteva ori pe Instagram. Anul trecut mi-a scris el când eram în Turcia. Dar el e genul de băiat foarte serios, care nu iese niciodată, nu are relații. Muncește foarte mult, e tânăr și trage tare. Am ieșit o singură dată, dar într-un grup de prieteni, anul trecut. După ziua mea, ne-am văzut în Barcelona. În Turcia nu ne-am întâlnit niciodată. Mai vorbesc cu el. Dar, de dimineața până seara are antrenamente. Nu are prietenă”, a declarat Alexandra Stan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

