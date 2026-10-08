Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri

ProMotor lansează luni, 12 octombrie 2026, episodul cu numărul 114 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, realizată cu susținerea Allianz-Țiriac Asigurări și SANADOR. Invitata acestei ediții este Alexandra Teslovan, una dintre tinerele prezențe din motorsportul românesc, iar discuția este moderată de Marius Vișan, redactor-șef ProMotor.

Episodul 114 din „Podcast cu Prioritate” va fi disponibil luni, 12 octombrie 2026, pe canalul YouTube ProMotor România.

Noul episod aduce în prim-plan pasiunea pentru raliuri, provocările unei cariere în automobilismul sportiv și experiența unei tinere care încearcă să își construiască propriul drum în competiții. Alexandra Teslovan vorbește despre copilăria petrecută în apropierea mașinilor de curse, primele experiențe la volan și momentul în care a decis să transforme pasiunea pentru motorsport într-o activitate competițională.

Alexandra Teslovan, de la competițiile naționale la raliurile europene

Un capitol important al discuției este dedicat relației cu tatăl său, Adrian Teslovan, pilot cu experiență în raliurile românești. Alexandra povestește despre influența familiei, sfaturile primite și situațiile în care a ajuns să concureze împotriva propriului tată. Dincolo de legătura de familie, cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru competiție și performanță.

Emisiunea urmărește și evoluția Alexandrei în motorsport, inclusiv colaborarea cu navigatorul Mihai Supuran. Invitata explică importanța încrederii dintre pilot și copilot, pregătirea pentru probele speciale și dificultățile întâlnite atunci când viteza trebuie combinată cu precizia. Discuția ajunge la sezonul 2025, dar și la provocarea de a împăca studiile universitare cu participarea la competiții.

Debutul european, presiunea competiției și femeile în motorsport

În 2026, Alexandra Teslovan a făcut pasul către Campionatul European de Raliuri (ERC). În podcast sunt analizate diferențele dintre competițiile interne și cele internaționale, nivelul adversarilor și experiența acumulată într-un mediu competițional mai exigent.

Un alt subiect important privește prezența femeilor în motorsport. Alexandra discută despre prejudecăți, presiunea rezultatelor și dificultatea de a câștiga respectul într-un domeniu dominat numeric de bărbați. Conversația abordează și riscurile curselor, gestionarea fricii și diferența dintre curaj și asumarea unor riscuri inutile.

În final, invitata vorbește despre mașinile de competiție pe care visează să le piloteze, raliurile la care și-ar dori să participe și obiectivele pentru următorii cinci ani.