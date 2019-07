Alexandru Arșinel și-a pierdut memoria! Actorul a ajuns în stare gravă la spital

Actorul întâmpină iar probleme grave de sănătate, luni fiind luat cu salvarea. Situația lui pare să fie destul de gravă, mai ales că a suferit și peirderi de memorie, fiind suspect de atac cerebral.

Alexandru Arșinel (80 de ani) a ajuns din nou pe mâna medicilor după ce i s-a făcut rău. Acesta a mărturisit că și-a pierdut inclusiv memoria: ”Nu l-am recunoscut nici pe băiatul meu”, a povestit actorul pentru click.ro.

Ulterior el a fost transportat la Spitalul “Alexandru Obregia” din Capitală. Marele actor a avut o cădere de tensiune de la un medicament şi a fost internat de urgenţă. A fost ţinut în spital în noaptea de luni spre marţi, avea tensiunea 8 cu 6, a fost pus la aparate, iar a doua zi s-a simţit mai bine.

„Sunt colegi care la vârsta asta îşi permit să nu lucreze. Am avut un episod din ăsta neplăcut. A trebuit să chem salvarea pentru că am avut o cădere de tensiune la 8 cu 6. Medicii mi-au recomandat un medicament şi eu am luat două. O noapte întreagă am luat, din jumate în jumate de oră, 250-300 g de apă pentru că mă dezhidratasem. Mi-au spus că am pierdut multe săruri şi asta afectează inima. Nu mai pompa suficient oxigen acolo unde trebuie, adică la creier. Nu l-am recunoscut nici pe băiatul meu. Am rămas peste noapte în spital şi, uite că, destul de repede m-au pus pe picioare. Da, sunt acasă acum”, a explicat Alexandru Arşinel marţi seară la Antena Stars.

Marele actor Alexandru Arşinel mai are puterea să facă haz de necaz şi se compară cu pistoanele de la o maşină care se blochează. „Organismul este o maşinărie, dacă motorul se îneacă nu mai merge nimic. Aşa e şi inima. Inima nu a mai oxigenat creierul”, a mai spus actorul.

Medicii au vrut să-l ţină în spital, însă Alexandru Arşinel a dorit să plece acasă.