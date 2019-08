Alexandru Cumpănașu, detalii cutremurătoare despre osemintele găsite în pădurea indicată de Dincă

Alexandru Cumpănașu, nepotul Alexandrei Măceșanu, susține că experții Institutului Național de Medicină Legală (INML) nu au analizat încă rămășițele umane găsite de anchetatori într-o lizieră dintr-o pădure de lângă casa din Caracal a lui Gheorghe Dincă.

“Acea cutie sau în ce se pun acele rămășițe nici nu a fost deschisă. Despre ce analiză vorbim? Cutia nici nu a fost deschisă. Cei de la INML nu au analizat nimic pentru că nu au deschis cutia. Informația este certă pe care o dau. DIICOT-ul a spus că nu a primit nimic. DIICOT-ul, după ce eu am infirmat (că ADN-ul de pe rămășițele ridicate din pădurea de lângă casa din din Caracal ar fi ale Alexandrei -n.r.), oamenii au spus clar, nu au primit de la INML care să confirme ceva. Mă refer la cele din liziera din pădure, desigur”, a declarat Alexandru Cumpănașu, la Antena 3.

Anchetatorii au găsit marți alte fragmente osoase și dinți într-o lizieră situată pe traseul Caracal-Bucureşti, indicată de Gheorghe Dincă, medicii legiștii din zonă concluzionând că resturile de fragmente osoase examinate sunt cu cea mai mare probabilitate de natură umană, a anunțat DIICOT. Rămășițele au fost transmise Institutului Național de Medicină Legală (INML) pentru analiză.

Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că are numele celor patru și un martor “de o credibilitate foarte mare” și că a dat aceste nume și toate informațiile Parchetului, iar de mai bine de o săptămână nu s-a făcut nicio audiere în acest sens, pentru a se stabili dacă vreunul dintre cei patru are vreo legătură cu principalul suspect al crimelor din Caracal. (CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRE INCREDIBILĂ DESPRE CRIMINALUL DIN CARACAL! CE TIP DE FEMEI ABORDA PE INTERNET PENTRU A ÎNTREȚINE RELAȚII SEXUALE)

“#112vreausatraiesc. NU MAI POT! AM SPUS CA VOI SPUNE TOT daca simt ca descoperirea adevarului stagneaza sau este ascunsa. Animalul de DINCA era cunoscut, frecventat, folosit si poate chiar acoperit de cel putin 4 oameni al caror anturaj merge mult in urma:

– Un fost sef din Politia Caracal care astazi este mare om de afaceri in oras

– Un fost procuror si ulterior PrimProcuror al Parchetului Olt

– O fosta judecatoare cu care Dinca si cei 2 de mai sus se cunosc de multi ani si cu care Dinca a avut o relatie “de prietenie”. Si al carei sot se pare ca a disparut si nu a mai fost gasit.

-Cel putin un politician de Olt a carui familie il cunostea pe Dinca si care l-a folosit multi ani pt diverse treburi “marunte””, a scris Alexandru Cumpănașu, sâmbătă, pe Facebook.