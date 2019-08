Alexandru Cumpănașu, noi declarații: ”Voi depune solicitări la Interpol și Europol pentru a fi căutate Alexandra și Luiza”

Alexandru Cumpănașu a mărturisit că, joi, va depune o cerere către Interpol și Europol pentru a le căuta pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

„Voi depune aceste solicitări pentru a fi căutate fetele și pentru a fi identificate rețelele de carne vie care duc fete spre Europa”, a spus Alexandru Cumpănașu la România TV.

Întrebat dacă nu are încredere că instituțiile statului fac deja lucrul acesta, unchiul Alexandrei a precizat: „În fiecare seară DIICOT ne dă un comunicat sec din care rezultă actele de procedură penaă pe care le fac. Dar nu reiese de nicăieri, sau reiese foarte puțin prin eventualele audieri ale unor martori din zonă, însă eu nu am niciun fel de informații în plus că aceste două fete ar fi căutate în continuare”.

Astăzi, Alexandru Cumpănașu a făcut public răspunsul primit de la Avocatul Poporului în cazul dispariției Alexandrei. (VEZI ȘI: GHEORGHE DINCĂ ARE O NOUĂ STRATEGIE. CUM ÎNCEARCĂ MONSTRUL DIN CARACAL SĂ ÎI CONVINGĂ PE ANCHETATORI)

”#112vreausatraiesc. CONTROL LA INML si RASPUNS SCRIS AVOCATUL POPORULUI -MASURI DISPUSE IN SITUATIA ALEXANDREI IN URMA SESIZARII. In urma sesizarii mele de astazi, ministrul sanatatii a dispus control imediat la INML. Nu ma las pana cand STATUL asta nu intelege ca nu suntem niste SCLAVI si ne comunica ce vrea cand vrea. Sper ca in urma acestui control sa reiasa macar niste norme transparente si coerente de comunicare.

Este innacceptabil sa vii cu comunicate COMUNISTE care sa nu spuna nimic si sa lase loc la interpretari despre viata unor oameni ba mai mult sa comunice informatii false pe surse despre viata sau decesul Alexandrei. Despre INML voi reveni cu informatii importante maine. Tot astazi am primit raspunsul Avocatului Poporului in urma sesizarii mele in cadrul audientei ce mi-a fost oferita acum cateva zile. Va atasez raspunsul integral primit si masurile dispuse de Avocatul Poporului in situatia Alexandrei fata de fiecare institutie. MOR CU EI DE GAT!!. #OROMANIEFARACLANURI”, a scris Alexandru Cumpănașu pe contul său de Facebook.