Unchiul Alexandrei Măceşeanu a mers astăzi din nou la Parchet. Alexandru Cumpănașu va depune plângere penală pentru amenințările primite.

Alexandru Cumpănaşu a mărturisit că a depus documente cu noi informaţii care să ajute procurorii să facă lumină în cazul Alexandrei. De asemenea, unchiul tinerei, le-a adus la cunoştinţă infracţiuni similare comise asupra altor fete. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRU CUMPĂNAȘU, UNCHIUL ALEXANDREI, MILIONAR ÎN EURO?! “BANII ACEȘTIA…”)

Alexandru Cumpănaşu va depune şi o plângere penală pentru amenințările primite la adresa sa.

”#112vreausatraiesc. Astazi la ora 1200, ma voi afla la Parchetul General pentru a adauga informatii care sa ajute procurorii sa faca lumina in cazul Alexandrei dar si cu privire la alte persoane care mi-au adus la cunostinta infractiuni similare comise asupra altor fete. Cu aceasta ocazie voi depune plangere penala si pt amenintarile primite la adresa mea in ultima perioada”, a scris Alexandru Cumpănașu pe contul său de Facebook.

Alexandru Cumpănașu candidează la alegerile prezidențiale?!

Alexandru Cumpănașu a postat un mesaj exploziv pe pagina sa de socializare, cu atât mai mult cu cât – în ultima vreme – a apărut zvonul conform căruia unchiul Alexandrei ar dori să candideze la președinția României. Alexandru Cumpănașu consideră că este vorba doar despre atacuri nejustificate la adresa sa și că mulți îl consideră ”un pericol pentru Iohannis”. Unchiul Alexandrei declară, cu fermitate, că nu va candida la Președinția României. (VEZI ȘI: ALEXANDRU CUMPĂNAȘU, DUPĂ RAPORTUL INML: “CRED CĂ ÎN CAZUL ALEXANDREI A EXISTAT GRABĂ NEJUSTIFICATĂ!”)

”NU VOI CANDIDA. NU voi fi încă un prizonier al unui sistem infect care să-mi dirijeze viață și acțiunile. Ba mai mult am văzut un articol astăzi că am răspuns cu “jumătate de gură” în emisiunea Cătălinei Porumbel că nu voi candida. Niște manipulatori penibili. Cătălina mai avea 1 minut din emisiune și m-a rugat să răspund foarte scurt la întrebări. M-a întrebat dacă voi candida. Am răspuns simplu NU, am o altă misiune în viață.

Trebuie să lupt împotriva crimei organizate. Alte aiureală greu de imaginat este că “cineva mi-a strâns semnăturile…” și că în octombrie “…chiar dacă nu vreau, voi fi forțat să candidez”. Eu am impresia că aceia care au scris acest articol chiar nu mă cunosc: nu mă poate obligă NIMENI să fac NIMIC în viață asta. Iar de strâns semnături cred că bagă din burtă de frică. Despre ce dracu vorbesc oamenii ăștia?

Că să nu mai spun că vorbesc despre mine ca un “pericol pt Iohanis”. Adică să mă pună prin gura lor în conflict cu toți decidenții României, inclusiv cu Iohanis. O astfel de reacție disperată mi-a fost rar dat să văd. Sunt BĂRBAT nu gânganie precum majoritarea liderilor noștri de azi care mint întruna și fac doar jocuri de culise. Dacă îmi doream, o spuneam eu. Dar NU voi candida. V-ați liniștit lichelelor?”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.