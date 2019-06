Alexandru Miron este din Iași și a observat că soția lui vine des cu o fată acasă. Ce a urmat întrece orice imaginație: se întâmpla în dormitor

Alexandru Miron este un bărbat de 54 de ani din Iași, care are o poveste de viață emoționantă. Până acum câțiva ani, el avea o familie frumoasă și era împlinit și pe plan profesional, însă într-o zi, liniștea lui s-a spulberat. El a observat că soția lui venea foarte des cu o fată în casă, iar când a aflat ce se întâmpla în dormitorul lor, bărbatul a suferit un șoc.

Alexandru Miron, o poveste de viață emoționantă

Contactat de jurnaliști, Alexandru Miron a acceptat să vorbească despre episoadele petrecute în timpul mariajului, care i-a schimbat viața complet. Originar din Galați, el a urmat cursurile Facultății de Mecanică din Iași, unde s-a stabilit ulterior. De altfel, în orașul marilor iubiri, bărbatul s-a îndrăgostit iremediabil și a dus-o în fața altarului pe femeia care i-a cucerit inima. În timpul căsătoriei, soția i-a dăruit un băiat, iar ei au continuat mulți ani să aibă o relație perfectă, bazată pe iubire, înțelegere și respect. Toate acestea s-au spulberat în ziua în care partenera lui, care era mai mică decât el cu opt ani, s-a îndrăgostit de… o altă femeie! Inițial, cele două și-au trăit relația interzisă de dragoste în mare secret… chiar în apartamentul deținut și de Alexandru Miron.

Deși a simțit că soția îl evită și nu mai sunt atât de apropiați, bărbatul nu s-a gândit o clipă că ceva atât de rău se petrece. Și nu și-a dat seama de aventura femeii nici când aceasta i-a cerut divorțul.

“Am vazut ca tot vine cu femeia aia acasa, dar am zis ca e tanara, are si ea nevoie de socializare, sa petreaca timp cu fetele, sa discute. Mi se parea exagerat ca ajunsese femeia aia sa se mute la noi, dar iarasi nu am zis nimic, pentru ca de fiecare data constientizam ca diferenta de ani dintre noi este una mare, iar nevoile pe care eu le am sunt diferite de ale ei. Daca eu abia asteptam sa ajung acasa dupa o zi lunga de munca, ea abia astepta sa ajunga ca sa stea pe terasa cu prietena ei. Incepusem sa ne indepartam foarte tare unul de celalalt, dar am zis ca este doar o faza care va trece. Intr-o zi, cand am ajuns acasa, m-a chemat sa vorbim, iar prietena ei era in sufragerie. Mi-a spus atunci, pentru prima data in sase ani de casnicie, ca nu mai este atrasa de mine si ca vrea sa divortam. Nu am luat-o in serios, pentru ca motivul mi se parea aberant. Era normal ca dupa un timp sa nu mai fie aceeasi atractie, dar ma gandeam ca este constienta de acest aspect”, a declarat Alexandru Miron.

El a aflat adevărul chiar de la mama copilului său, care i-a mărturisit ceea ce a trăit, de fapt, alături de femeia de care s-a îndrăgostit.

“Stiam ca ceva nu este in regula si o simteam ca ma minte, nu exista sa divortezi ca nu mai esti atras. Ma gandeam ca este vorba de un alt barbat, dar m-a asigurat ca nu este asa. Dupa zile de insistente, mi-a recunoscut ca ea si prietena ei s-au indragostit si ca nu pot trai una fara cealalta. Mi-a zis ca nu a avut niciodata alta inclinatie sexuala, dar ca a luat-o si pe ea prin surprindere acest sentiment, care creste de la o zi la alta, pentru o alta femeie. Nu am putut sa-mi revin din soc, va spun sincer. Si acum ma trec fiorii cand imi amintesc de cele intamplate. Este atat de frustrant ce poate trai un barbat in momentul in care femeia lui ii spune ca il paraseste… Si macar de ar fi fost vorba de un barbat, dar o femeie?! Mi-am pus sute de intrebari, de ce eu, de ce de o femeie, ce facem cu copilul, cum sa o iert, ce reactie sa am? Dar tot ce am facut a fost sa accept, sa dau din cap si sa traiesc cu un mare semn de intrebare din acel moment. M-a distrus”, a mai dezvăluit bărbatul, relatează bzi.ro.

Alexandru Miron are o strânsă legătură cu fiul său, chiar daca s-a mutat împreună cu mama sa și iubita ei la București. Adolescentul are 16 ani, iar tatăl lui se pregătește să termine facultatea de Medicină, chiar dacă nu crede ca va ajunge vreodata sa profeseze. În prezent, el este fericit, desi nu mai poate avea niciodata incredere in femei.

“Mi-am refacut viata, dar nu alaturi de o alta femeie, nicio pereche de ochi albastri nu ma mai impresioneaza acum. Sunt fericit ca ma dezvolt la varsta asta si nu ma voi opri prea curand. Am suferit, dar m-am ridicat si am continuat. Viata nu se opreste nici la un divort si nici la o veste soc. Daca totul ar fi limpede, unde ar mai fi frumusetea vietii? La anul termin facultatea si mi-am mai bifat inca un lucru pe lista mea de dorinte”, a mai povestit Alexandru Miron.