Alin Chirilă de la Survivor România, drama cumplită prin care a trecut: „Avea 30% șanse să supraviețuiască”

Alin Chirilă, concurentul de la Survivor România, a vorbit, cu ochii plini de lacrimi, despre cel mai chinuitor moment al vieții sale. Imaginea de războinic dur a lui Alin Chirilă ascunde o poveste dramatică! Concurentul situat pe locul întâi, în clasamentul competiției, a avut o încercare grea de la viață, în urmă cu ceva timp.

Alin Chirilă s-a făcut remarcat odată cu participarea la show-ul „Survivor”, de pe Pro TV și a dovedit că este unul dintre cei mai buni concurenți din cadrul competiției. Acum luptă pentru a se menține, în continuare, pe primele poziții din clasamentul sportiv. Deși, colegii îl consideră un bărbat dur, nimeni nu a știut povestea lui de viață.

Alin a împărtășit publicului unul dintre cele mai dureroase momente ale vieții sale, în care imaginea de războinic puternic a fost îngenuncheată de o poveste dramatică.

Drama pe care a trăit-o Alin Chirilă de la Survivor România

Alin Chirilă a povestit despre problemele care erau în relația cu fratele său, după ce au ajuns să se îndepărteze unul de celălalt. Pentru început, Alin a considerat că partenera de viață a fratelui său ar fi avut un rol în această ruptură, dar, ulterior, a descoperit că situația era mai complexă decât își închipuia.

„Visul fratelui meu a fost să devină luptător. Am început să lucrez cu el. El s-a cuplat cu o fată și s-a lăsat de sport. Și-a îndreptate atenția de la familia lui către ea.

Mereu aveam impresia că e din cauza ei. Am început să mă cert cu ea. M-am dus și la ea acasă. La un moment dat, mi-a zis că nu are nicio vină, că așa vrea el”, a povestit Alin Chirilă, în cadrul competiției.

Alin Chirilă: „Avea 30% șanse să supraviețuiască”

Războinicul a mai dezvăluit că nu a avut parte de o copilărie fericită și că a fost nevoit să muncească din greu, încă de mic, pentru a-și câștiga existența. Totuși, viața i s-a schimbat în bine, după ce a întâlnit-o pe Loredana, soția sa. Însă, Alin a fost lovit puternic de soartă atunci când cel de-al doilea copil al său a fost diagnosticat cu peritonită, iar medicii i-au dat șanse mici la operația dificilă prin care micuțul a trebuit să treacă.

În momentul în care a fost nevoit să-și dea acordul pentru intervenția chirurgicală, Alin Chirilă a dezvăluit că fiul său avea doar 30% șanse de supraviețuire. Momentul în care și-a văzut copilul slăbit, în sala de operație, a fost unul extrem de dureros pentru luptător, dar și pentru soția sa, Loredana. Amândoi ajunseseră în pragul disperării. Din fericire, intervenția a fost un succes.

„Copilăria noastră nu a fost roz. Copilăria mea a fost muncă și iar muncă. Am muncit pe șantiere și ca security. Soția mea a avut o viață în spate, foarte grea, aici ne-am potrivit. La cel de-al doilea copil eram în Londra. A fost bolnăvicios, aparent o răceală banală s-a transformat în cel mai mare impas din viața noastră. Am stat 5 zile acasă, apoi în spital, până când am aflat că are peritonită. Ne uitam la copilaș, slăbise mult. Era piele și os. Ne ținea de mână…

Când l-au băgat în operație, avea 30% șanse să supraviețuiască. Trebuia să semnăm foaia să îl bage în operație. Când am văzut foile alea, s-a rupt sufletul în mine. A fost cel mai urât moment pe care l-am trăit în viața asta. Nu puteam decât să aștept, să plâng, să se întâmple o minune. Minunea a fost că a decurs bine operația, acum e sănătos și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este în regulă”, a declarat Alin, la „Survivor România”.