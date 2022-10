Am aflat secretul! Cum reușește Irina Loghin să se mențină în formă la 83 de ani: ”Nu credeam că o să rezist”

Irina Loghin (83 de ani) are o condiție fizică de invidiat. Artista a dezvăluit ce dietă urmează și care sunt obiceiurile care o mențin în formă chiar și la această vârstă.

La respectabila vârstă de 83 de ani, Irina Loghin face față cu brio tuturor provocărilor alimentare. Artista de muzică folclorică duce un stil de viață echilibrat, iar disciplina face parte din rutina zilnică.

Irina Login: ”N-am crezut că o să pot rezista”

Atât cât îi permite programul și condiția fizică, artista nu lasă o zi să treacă fără a face sport, fără a mânca legume și fără a respecta sfaturile medicului. Deși tentațiile din jur sunt mari și la orice pas, Irina Loghin știe cum să-și țină poftele în frâu, sănătatea fiind tot timpul pe primul loc.

„Mi-aș dori ca lumea să aprecieze foarte mult stilul de viață sănătos, nu știe ce pierd. Tot răul din organism vine de la alimentație, ce mănânci. Dovadă că a fost un moment în care niște chiftele mi-au lăsat gura apă, dar totodată mi-a venit un miros de ulei încins și am renunțat.

În sufletul meu, mă simt ca la 20 de ani. Dieta vegetariană mă întinereşte şi fizic, şi sufleteşte. Nu aş renunta la acest mod de viaţă pentru nimic în lume”, mărturiseşte Irina Loghin în cadrul unui interviu.

”Regina muzicii populare” a trecut de perioada în care facea mici sacrificii pentru aspectul fizic. Acum, la cei 83 de ani, totul se rezumă la starea de sănătate. Mai mult de atât, Irina Loghin s-a adaptat vremurilor și a declarat că a urmat o cură de detoxifiere, regim cu care a reușit să slăbească 4 kg.

„Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe… Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am dat jos patru kilograme în șapte zile. N-am crezut că o să pot rezista, dar nu am avut niciun fel de senzație de foame. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună”, a mai spus Irina Loghin.