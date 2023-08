Amendă de 1.725 de lei pentru șoferii care nu au acest act în mașină. Mulți conducători auto din România circulă pe șoselele din această țară

Șoferii români care circulă pe șoselele din Marea Britanie trebuie să aibă în vedere riscurile la care se spun dacă nu respectă legea. Amenzile de circulație sunt usturătoare.

Șoferii care conduc pe străzile din Marea Britanie vor avea de scos bani mulți din buzunar dacă încalcă legea. Cele mai frecvente greșeli în trafic sunt pedepsite cu amenzi usturătoare, de până la 300 de lire sterline (1.725 de lei), iar una dintre ele o reprezintă conducerea unui autovehicul pe un drum public fără asigurare auto.

Amenzi usturătoare pentru șoferii din Marea Britanie

Citește și: PANICĂ PENTRU ȘOFERI CÂND VĂD ACEST SEMN DE CIRCULAȚIE. CE REPREZINTĂ, DE FAPT, INDICATORUL AFLAT PE MULTE DINTRE STRĂZILE FRECVENTATE DE CONDUCĂTORI AUTO DIN ROMÂNIA

Astfel, sancțiunile pot ajunge până la 300 de lire sterline (aproximativ 1.725 de lei) și 6 puncte de penalizare. Mai mult de atât, poliția poate dispune confiscarea autoturismului, amendă nelimitată și interdicție de conducere. Șoferii care cred că pot să păcălească legea nu vor scăpa nepedepsiți. Camerele video pentru monitorizarea traficului pot detecta mașinile fără o asigurare validă.

Vorbitul la telefon în timpul condusului se pedepsește cu amendă de 200 de lire sterline (1.100 de lei) și 6 punct de penalizare, însă, instanța poate decide, dacă dosarul ajunge pe masa procurorilor și vă declară vinovat, amenzi de până la 1.000 de lire sterline (aproximativ 5.800 de lei), dar și interdicția de a conduce.

Șoferii care sunt suspectați că s-au urcat la volan sub influența substanțelor interzise sau a celor care pot afecta capacitatea de concentrare în timpul mersului se pot alege cu amendă nelimitată, pedeapsă cu închisoare și interzicerea dreptului de mai conduce pe o perioadă de cel puțin un an. Totodată, cei care aleg să conducă sub influența alcoolului se vor alege cu un cazier juridic.

Unde se plătesc amenzile în străinătate

Citește și: ORAȘUL ÎN CARE ESTE INTERZIS SĂ INTRI CU MAȘINI PE BENZINĂ ȘI MOTORINĂ. TOTUL A INTRAT ÎN VIGOARE DE LA ÎNCEPUTUL LUNII IUNIE

Amenzile de circulație primite în alte țări decât cele din Uniunea Europeană, pot fi plătite pe loc, pe teritoriul țării respective sau prin mandat poștal. Spre exemplu, având în vedere că Marea Britanie nu se mai află în spațiul Uniunii Europene, cei care sunt amendați nu mai primesc amenda prin poștă. Plătirea amenzilor de circulație pe teritoriul Uniunii Europene este o procedură simplu, fie că este vorba despre plăți online, agenții fiscale, bănci sau instituții acreditate.