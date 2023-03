Americanu’ din „La bloc” a fost internat, iar operația a durat 8 ore: „Du-te și tu și fă-ți analizele. E criminalul tăcut”

Emil Mitrache, cel care a dat viață personajului Americanu’ din „La Bloc”, a trecut în ultima perioadă prin momente destul de dificile. În urmă cu un an, actorul a suferit o operație pe cord deschis. Niște analize de rutină au scos la iveală o problemă gravă de sănătate, ce îi putea aduce acestuia decesul. Cu ce probleme s-a confruntat Emil Mitrache?

Invitat în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, Emil Mitrache a vorbit despre viața sa, de când s-a retras din lumina reflectoarelor, dar și despre problemele de sănătate pe care le-a avut recent. Se pare că actorul risca să se stingă brusc din viață, însă, din fericire, un control de rutină a scos în evidență problema, o aortă mărită. După numeroase controale și păreri de la diferiți medici, Emil Mitrache a ajuns pe masa de operație.

Intervenția pe care a suferit-o Emil Mitrache a fost una complexă și costisitoare. A stat pe masa de operație opt ore. Din fericire, totul a decurs bine, iar acum Emil Mitrache se află în afara oricărui pericol.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic.

Ăsta este criminalul tăcut. Nu te doare. Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică. În două luni se mărise cam 7-8 mm. Păi de la 10.000-12.000 de euro ( n.r.- costă operația). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: «Du-te, îți plătesc eu!». A durat operația aproape 8 ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelului printr-un aparat”, a declarat Emil Mitrache, în cadrul podcast-ului.

„Așa am scăpat”

După operație, Emil Mitrache și-a revenit complet. Pe cât de complicată a fost intervenția, pe atât de simplă a fost recuperarea. Acum, Emil Mitrache se află în afara oricărui pericol și este cât se poate de fericit că a descoperit problema la timp.

Deși nu a avut o viață plină de excese, Emil Mitrache a decis să aibă mult mai multă grijă de sănătatea sa. Chiar în momentul în care a văzut primele analize a decis să renunțe la sigurul său viciu, fumatul.

„Eu am avut exact pe bază, pe inimă, mărirea. Dacă erai mai în vârstă, îți puneam una de porc, o valvă de porc. Tu mai duci și e metalică. E un mic cilindru, cu un ax pe mijloc și cu două jumătăți. Aud tot timpul. Eu când m-am trezit, pe noptieră aveam cutiile. Uite așa am scăpat. De când am deschis ochii, după operație, nu m-a durut nimic. S-a vindecat frumos. Zici că nu am avut nimic. Niciodată nu am făcut excese. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul. Este ceva genetic”, a mai spus Emil Mitrache.

