Amical de lux pentru reprezentativa U21 a României cu Anglia!

Selecționata Under 21 a României va susține în această seară un amical de lux în compania reprezntativei similare a Angliei.

Căpitanul selecționatei Under 21, Andrei Ionuț Radu, s-a arîtat încrezător în ansele pe care „tricolorii mici” le au pentru a se impune în Anglia dar mai ales pentru a trece de grupa preliminară din care fac parte și a ajunge astfel la Europ 2019!

„Este o partidă de la care avem doar de câștigat. Întâlnim un adversar foarte puternic, o echipă care în urmă cu un an a fost campioană mondială. În plus, am înțeles că vor fi în tribune peste 15.000 de suporteri, este un meci care ne va oferi o experiență în plus pentru următoarele partide oficiale. Cred în continuare că avem șanse foarte mari și toți suntem conștienți că la începutul campaniei nimeni nu ne dădea nicio șansă în această grupă, însă prin dorința de a arăta cine suntem au venit și rezultatele pozitive. E puțin frustrant pentru că nu am pierdut niciun meci și chiar dacă momentan suntem pe primul loc Portugalia ne poate depăși pentru că are un meci mai puțin. Asta e, trebuie să câștigăm la ei acasă și cred că o putem face”, a declarat Andrei Ionuț Radu.

Meciul României U21 contra generației care a câștigat Campionatul Mondial U20 în 2017 se va disputa pe stadionul Molineux, unde Wolverhampton dispută jocurile de pe teren propriu, și va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a echipei naționale a României.

Pe perioada cantonamentului tricolorii vor disputa încă un meci amical, cu Wolverhampton U23, pe 27 martie de la ora 16:00, tot pe același stadion.

Următorul meci oficial al naționalei U21 a României este cel cu Portugalia, din septembrie.

Lotul U21 pentru cantonamentul din Anglia

Portari: Ionuț Radu (Avellino), Cătălin Cabuz (AFC Hermannstadt), Arpad Tordai (FC Viitorul), Relu Stoian (Juventus București)

Fundași: Mihai Butean (Astra Giurgiu), Tiberiu Căpușă (FC Viitorul), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Răzvan Popa (CS U Craiova), Adrian Rus (Balmazújváros), Andrei Radu (Aris Limassol), Vlad Olteanu (FC Dinamo București)

Mijlocași: Dragoș Nedelcu (FCSB), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Paul Iacob (Dunărea Călărași), Doru Dumitrescu (FC Viitorul), Mihai Dobre (Rochdale), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Ianis Hagi (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Andrei Burlacu (CS U Craiova)

Atacanți: Adrian Petre (Esbjerg), Andrei Ivan (FC Krasnodar)