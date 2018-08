Ana Bogdan o însoțește pe Irina Begu în turul II la US Open!

Ana Bogdan s-a calificat în turul secund al US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Victoria compatrioatei noastre a fost obținută în două seturi, 6-4, 6-2, în fața cehoaicei Marie Bouzkova, venită din calificări.

În vârstă de 25 ani și aflată pe locul 83 WTA, Ana Bogdan şi-a asigurat un cec în valoare de 93.000 de dolari pentru performanța reușită. În turul următor, Ana bogdan o va avea ca adversară pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numărul 8, care a dispus la rândul ei, cu 6-4, 7-6 (7/4) de Zarina Dias din Kazahstan.

Ana Bogdan devine astfel cea de-a doua reprezentantă a ţării noastre care a trecut cu bine de primul tur la US Open, după Irina Begu, învingătoare cu 6-3, 6-3 în faţa americancei Jennifer Brady.

În vârstă de 28 ani și aflată pe locul 59 WTA, Begu va juca în meciul următor cu chinezoaica Qiang Wang (52 WTA), cea care a eliminat-o pe slovaca Magdalena Rybarikova tot în două seturi, 6-2, 6-2.

Dacă Ana Bogdan și Irina Begu continuă aventura la US Open, în schimb, Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a părăsit prematur competiţia fiind învinsă surprinzător, cu 6-2, 6-4, de estoniana Kaia Kanepi, numărul 44 mondial, în meciul de debut.

Astăzi la US Open vor lupta pentru calificarea în turul doi al US Open și jucătoarele Sorana Cîrstea, Monica Niculescu și Mihaela Buzărnescu, dar și Marius Copil, singurul jucător român aflat pe tabloul masculin la US Open!

Monica Niculescu o va întâlni de la ora 18:00 pe Julia Glushko, iar de la ora 21:15 Mihaela Buzărnescu va da piept de la ora Marketa Vondrousova. De la ora 23:15 Sorana Cîrstea va lupta cu Alison Riske în timp ce singurul jucător român aflat pe tabloul masculin, Marius Copil va avea de la ora 19.15 o misiune practic imposibilă în fața croatului Martin Cilic.