Ana Morodan, primele declarații după incidentul cu poliția! Ce a povestit blondina printre lacrimi

Numele Anei Morodan a apărut pe primele pagini ale ziarelor, după ce a fost prinsă de oamenii legii conducând sub influența substanțelor interzise și a alcoolului. Contesa Digitală a fost aspru criticată de o țară întreagă, astfel că, pe lângă problemele pe care le-a avut cu polițiștii, blondina a fost nevoită să facă față și valului de comentarii răutăcioase. A dispărut o perioadă din lumina reflectoarelor, însă, recent, a găsit puterea să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat. Iată ce a declarat.

A trecut o lună de când Ana Morodan a scandalizat o țară întreagă. După o perioadă de absență, blondina a decis că este momentul să le povestească oamenilor prin ce trece. Contesa digitală a recunoscut faptul că situația cu care s-a confruntat în ultima vreme a afectat-o enorm. În același timp, blondina spune că are convingerea că nu este prima persoană care a făcut asta, însă, pentru că ea este persoană publică, judecata celor din jur a fost mult mai aspră.

Cu toate acestea, influencerița a spus că își asumă și este conștientă de faptul că a greșit.

”Când clachezi și ești persoană publică ți-o iei public de la toată lumea. Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanțe, dar sunt o persoană publică, care a făcut asta. Când ești persoană publică, îți asumi și gloria, și îți asumi și căderea sau oprobiul public. (…) Ce să mai zic: ‘nu am făcut asta, nu am vrut, îmi pare rău’.

Nu cred că mai contează pentru nimeni, pentru că oamenii sunt foarte furioşi şi au nevoie de cineva în care să dea. Şi când se crează o situaţie de genul acesta, mai ales când eu am greşit, cred că e ok, e în regulă ”, a spus Ana Morodan, conform Spynews.ro.

Ana Morodan face terapie

Ana Morodan a mărturisit că face terapie, meditații și că încearcă să-și revină din șocul trăit. Până când simte că se va face bine, Contesa Digitală îi va lăsa pe urmăritorii ei să-și promoveze pasiunile pe conturile sale. ”În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge.

Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni. Aștept, vă mulțumesc și mă duc să mai fac o meditație până plec la terapie. Pe jos! Pusi, pa, da’ m-am întors în viața mea!”, a mai scris Morodan, pe Instagram.