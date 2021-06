Anamaria Preda, pregătită de căsătorie?!: „Îmi doresc o familie așa cum nu am avut eu”

Weekend-ul acesta, Anamaria Preda a împlinit 21 de ani și a petrecut alături de familia ei, în Italia. Fiica regretatului artist, Aurelian Preda, a făcut declarații emoționante despre cum e fiecare zi de naștere de când tatăl ei nu mai este, dar și despre o posibilă căsătorie. Este sau nu Anamaria pregătită să ajungă în fața altarului?

La împlinirea celor 21 de ani, fiica regretatului artist a făcut declarații și despre căsătorie. Anamaria Preda susține că, deocamdată, nu e cazul să se gândească la un mariaj, dar își dorește o familie așa cum ea nu a avut. Una tradițională în care iubirea și respectul să fie prezente.

”Nu cred că este cazul, cu siguranță dacă voi întâlni omul potrivit voi face pași spre altar. Eu îmi doresc extrem de mult familia pe care nu am avut-o, pentru că eu am trăit și am crescut doar alături de tatăl meu.

Mi-aș dori enorm o familie a mea, una tradițională: mama, tata și copii. Dar am tot timpul din lume, va veni și rândul meu când va vrea Dumnezeu.

Am un proverb pe care vreau sa-l împart cu toată lumea: bunătatea este gratis! Așa că, rupeți-vă din timp pentru fiecare persoană pe care o iubiți ca să nu fie prea târziu. ”, a declarat Anamaria pentru Star Popular.

CITEȘTE ȘI FIICA LUI AURELIAN PREDA, ÎN GHEARELE DEPRESIEI. ANAMARIA PREDA: „AM AVUT TREI TENTATIVE DE SUICID”

Cum și-a sărbătorit Anamaria Preda ziua de naștere

Fiica lui Aurelian Preda și-a serbat weekend-ul acesta ziua de naștere. Anamaria Preda a mers în Italia și a petrecut împlinirea celor 21 de ani alături de familie. Cu toate că a simțit foarte multă iubire din partea celor dragi, Anamaria a avut și motive de tristețe. Lipsa tatălui ei umbrește în fiecare an ziua ei de naștere.

”21 ani frumoși în care am trăit momente frumoase, urâte, ca în viata oricui. Sunt foarte fericită pentru ziua de azi, mă simt specială, iubită, împlinită, alături de familie, chiar aveam nevoie de astfel de momente.

Este și o zi emoționantă pentru că tatăl meu mai pune o lună de când a decedat la cei patru ani de zile. E și o zi tristă pentru că absența lui își spune cuvântul. Modul de a face petrecerile pe care mi le organiza, iubirea lui îmi lipsește, dar știu că mă veghează de sus, îmi este alături și este bucuros că sunt alături de familia mea, de mama mea.

Sper din suflet ca dorința pe care mi-o pun astăzi să se îndeplinească și cu ajutorul lui.”, a declarat Anamaria Preda pentru Star Popular de ziua ei.

VEZI ȘI INFORMAȚII BOMBĂ. PRIMUL INTERPRET DE MUZICĂ POPULARĂ CARE RECUNOAȘTE: „DA, SUNT GAY!”. CUM L-A CUNOSCUT PE AURELIAN PREDA

Sursă foto: facebook.com