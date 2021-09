Anaser Duduianu, “aroganță” pentru Poliția Română. În ce țară a reușit să fugă cunoscutul interlop

Anaser Duduianu a reușit să fugă în SUA, după ce o bună perioadă s-a ascuns pe teritoriul Marii Britanii. Interlopul este urmărit internațional de Poliția Română după ce, împreună cu unul dintre frați, l-ar fi jefuit pe Florin Salam.

Anaser a fost arestat în lipsă într-un dosar în care este acuzat că alături de fratele său, Aramis, l-ar fi extorcat pe Florin Salam, de la care ar fi luat peste 200.000 de euro. Sfătuit de un dezvoltator imobiliar din Sectorul 6, manelistul a depus plângere la Poliție, dar a reușit să fugă în Marea Britanie, unde s-a impus imediat în mediile infracționale românești, potrivit spynews.ro.

Anaser ar fi făcut, însă, o ultimă “aroganță” față de Poliția Română și ar reușit, recent, să ajungă până în SUA. Interlopul ar fi făcut rost de niște acte, cu care a reușit să ajungă în Mexic, la Cancun. De acolo, ar fi fost ajutat de niște călăuze să treacă granița și să ajungă în SUA, unde există o grupare de români specializată în comiterea de infracțiuni cu carduri bancare clonate, înșelăciuni cu aur fals, precum și exploatarea unor cerșetori.

Anaser Duduianu l-ar fi terorizat pe Florin Salam. Între timp, interlopul a ajuns în SUA

Florin Salam a fost abordat de mai multe ori de interlopii Anaser, Aramis și Vențer, care l-au ținut sub teroare, rând pe rând. Procurorii au reușit să probeze trei fapte de șantaj, comise în perioada martie 2019 – iulie 2020, după cum urmează.

“Duduianu Florin, zis Anaser, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj (data faptei 03.03.2019 – 21.03.2019, persoană vătămată – Stoian Florin, zis Florin Salam). (…) Vențer Nicolae-Mihai, zis Vențer, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la șantaj (data faptei 19.06.2020, persoană vătămată Stoian Florin, zis Florin Salam). (…) Constantin Nicolae, zis Aramis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, în formă continuată (două acte materiale), 19.06.2020, 25.06.2020-10.07.2020, persoană vătămată Stoian Florin, zis Florin Salam)”, este un pasaj important din dosar.

