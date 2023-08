Anca Serea a făcut anunțul despre al șaptelea copil, la 42 de ani: „Am început”. Adi Sînă mai vrea o fetiță

Anca Serea (42 de ani) și Adrian Sînă (46 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fiind împreună din anul 2015. Cei doi au 4 copii, Noah, Ava, Moise, Leah, iar din relația cu afaceristul Filip Poplingher, vedeta mai are 2 copii, pe Sarah și David. Deși au casa plină de moștenitori, artistul mărturisea acum ceva vreme că-și mai dorește o fetiță. Bruneta spunea că nu mai vrea încă un copil, din cauza unor probleme de sănătate, însă se pare că s-ar fi răzgândit. Cum i-a luat prin surprindere pe urmăritorii ei din mediul online?

Anca Serea și Adrian Sînă au o familie numeroasă, alături de care petrec foarte mult timp. Sunt căsătoriți de opt ani, împreună au patru copii, iar dintr-o relație anterioară, vedeta mai are doi copii. Celebra mămică are o comunitate mare pe Instagram, acolo unde este urmărită de aproape 500.000 de persoane, cu care își împărtășește activitățile din viața de zi cu zi. Anca Serea le-a arătat tuturor imagini de vis din vacanța pe care o petrece alături de soțul ei. Pentru că-i place să țină legătura cu internauții, vedeta a răspuns la mai multe întrebări venite din partea acestora.

Anca Serea se pregătește să devină mamă pentru a șaptea oară?

Așa cum mulți s-ar fi așteptat, Anca Serea a fost întrebată de un fan dacă are de gând să mai facă un copil, în condițiile în care partenerul ei de viață își dorește încă o fetiță. De data aceasta, fără nicio reținere, bruneta le-a răspuns: „Am început…de ce credeți că am plecat singuri în vacanță?”.

Influencerița le-a dat de înțeles internauților că este pregătită să rămână, din nou, însărcinată, chiar dacă acum ceva vreme mărturisea că se confruntă cu o anemie. Afecțiunea aceasta era motivul pentru care nu mai voia un copil. Iată că a trecut timpul, iar vedeta de televiziune și-a schimbat părerea.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Adi își mai dorește o fetiță. Nu e nimic senzațional! Eu am o anemie, o problemă de sănătate. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a spus vedeta, pentru Click.ro!