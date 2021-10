Anca Țurcașiu a ajuns în cârje din cauza unui accident casnic: ”Mi-am rupt rotula...”

Anca Țurcașiu a trecut printr-o sperietură soră cu moartea, după ce a avut parte de un accident casnic. Cântăreața s-a ales cu rotula ruptă, dar și cu o lecție pe care nu o va uita prea curand.

Anca Țurcașiu și-a făcut apariția în cadrul unei emisiuni așa cum nu a mai fost văzută până acum. Vedeta a intrat în platoul de filmare cu grijă, dar si temătoare la cum pășește și asta din cauza problemei pe care o are la genunchi. Anca Țurcașiu a povestit pățania prin care a trecut, dar și cum accidentul casnic putea să-i cauzeze mari probleme.

Anca Țurcașiu, în cârje la o emisiune

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, Anca Țurcașiu a povestit spaima prin care a trecut în urma unui accident casnic. Cântăreața este nevoită să poarte orteză în următoarea perioadă:

„Am cazut, intr-o zi, pe gresie in genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Intr-o seara am plecat si am cazut. Eu de fel sunt destul de impiedicata, am atras asta. M-am gandit toata vara sa nu alunec pe gresie, ca era lucioasa. Mi-am rupt rotula. Mi-am tinut toate spectacolele cu orteza, am instalat fotoliu pe scena”, a povestit Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii La Măruță.

Anca Țurcașiu se adaptează oricărei situații, iar pentru meseria pe care o iubește cel mai mult este în stare de orice. Artista susține spectacole în continuare chiar dacă este nevoită să poarte orteza la genunchi:

”La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesa „Rude cu nevastă-mea”, am facut-o schioapă. Am zis asta e, s-a întâmplat. Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit.

Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e. Durerea e inevitabilă, suferința e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă.

Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot.”, a declarat Anca Țurcașiu.

Sursa foto: Arhiva CANCAN