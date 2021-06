Anca Țurcașiu, confesiuni după divorț „Poate că am ieșit șifonată”

Anca Țurcașiu a făcut confesiuni la aproape un an de la divorțul de Cristian Georgescu.

Actrița crede că a avut parte de momente foarte dificile la despărțire și că a ieșit „șifonată”, dar aceste lucruri au făcut-o mai înțeleaptă, spune chiar ea.

”Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere. Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic. Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune”, a declarat Anca Țurcașiu, în cadrul unei emisiuni TV.

Anunțul divorțului a fost făcut de Anca Țurcașiu

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!”,se arată în mesajul postat de artistă, în urmă cu un an.

