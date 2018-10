Anca Țurcașiu, dezvăluire surprinzătoare la ”Stăpânii vedetelor”: ”Soțul meu a făcut o criză când am adus pisica acasă”

Puțină lume știe că îndrăgita artistă Anca Țurcașiu este o foarte mare iubitoare de animale și că, de-a lungul timpului a avut în casă, de la pisici la gâște.

Despre această pasiune și despre felul cum familia sa a interacționat cu viețuitoarele pe care ea l-a adus acasă, Anca Țurcașiu vorbește cu Andra Trandaș, în emisiunea ”Stăpânii vedetelor”, care este filmată acasă la cântăreață și care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars.

”De copil am fost extrem de atașată de animale. Am avut hamster, prepeliță, am avut și-o gâscă în cadă, pe vremea comunismului, nu am lăast-o pe mama să o taie. După ce m-am măritat, a apărut Șușu în viața noastră, pentru că Radu, copilul nostru, și-a dorit foarte mult un cățel. Apoi am adus acasă și o pisică. Soțul meu a făcut o criză. Nu a fost deloc prietenos cu ea. Dar ușor-ușor am integrat-o în familie”, mărturisește Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor” de la Antena Stars.

Despre modul emoținant în care Anca Țurcașiu a ajuns să aibă în grijă mai multe animale și despre reacțiile soțului și băiatului ei atunci când le-au văzut, telespectatorii vor afla mai multe sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars.