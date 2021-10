Anca Țurcașiu, dispusă să iubească din nou, după divorț: “Suflet vindecat, simt că merit!”

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu s-au despărțit în 2020, iar divorțul i-a uimit pe fanii artistei, având în vedere că nimeni nu se aștepta la așa ceva. Între timp, actrița și-a revenit după separare și este gata să iubească din nou. Simte că merită o relație sinceră, după toate suferințele prin care a trecut.

Anca Țurcașiu este pregătită să-și refacă viața, după ce a pus punct unui mariaj care a durat 22 de ani. Actrița este gata de o nouă legătură amoroasă, mai ales că, susține ea, sufletul i s-a vindecat complet și este capabilă să iubească din nou.

“Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta. Sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu pentru că merit! Simt că merit! Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază și mă valorifică. Fac tot ce pot ca să îi fac fericiți să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!”, a declarat Anca Țurcașiu, potrivit click.ro.

Mott-ul după care se ghidează Anca Țurcașiu

În prezent, Anca Țurcașiu este mai liniștită ca oricând și se bucură de fiecare lucru frumos pe care viața i-l oferă. A decis să păstreze lângă ea doar oameni buni și sinceri, care o susțin și îi merită prietenia.

“Trăiesc azi, acum, aici”, este motto-ul după care se ghidează actrița și cântăreața după divorț.

Cristian Georgescu se recăsătorește

Medicul stomatolog Cristian Georgescu și-a refăcut rapid viața după divorț, iar în curând urmează să se căsătorească cu o blondă misterioasă. Ar fi cerut-o recent de soție pe iubita lui, într-un cadru romantic, iar femeia a spus “da”.