Anca Țurcașiu vrea să devină bunică la 53 de ani. Ce relație are cu Radu, fiul e din căsnicia cu Cristian Georgescu

Fiul Ancăi Țurcașiu, Radu, s-a căsătorit cu aleasa inimii sale. Vedeta a devenit soacră mare în urmă cu doi ani. Recent, artista a povestit cum se înțelege cu nora sa. Mai mult, aceasta a dezvăluit ce își dorește de la Radu, fiul pe care îl are cu Cristian Georgescu.

Artista în vârstă de 53 de ani susține că se simte fabulos. Aproape că nu-i vine să creadă în ce formă maximă a corpului, a minții și a sufletului se află. Mai mult, aceasta nu crede că s-a simțit vreodată mai bine.

De doi ani, Anca Țurcașiu se află în ipostaza de soacră. La 53 de ani, vedeta a spus că nu vrea să se bage în căsnicia lui Radu. Artista susține că mereu i-a fost alături fiului ei, fiind foarte prezentă în copilăria acestuia, în ciuda meseriei pe care și-a ales-o. Mai mult, aceasta a povestit cum se înțelege Radu cu soția lui. Se pare că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

„Da, am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună!”, a declarat Anca Țurcațiu pentru viva.ro.