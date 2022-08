Anda Adam, acuzații grave în scandalul evacuării din vila din Bragadiru: „A spart ușa și mi-a schimbat butucul”

Scandalul în care este implicată Anda Adam cu proprietarul vilei din Bragadiru pe care voia să o cumpere, continuă. După ce s-a spus că ar fi fost evacuată şi dată afară din casă, artista lămureşte situaţia. Iată ce acuzaţii grave a făcut.

În 2021 a început coşmarul pentru Anda Adam, după ce artista a semnat un antecedent de vânzare-cumpărare. Pentru că primele formalităţi au fost făcute, ba chiar a primit şi o cheie de la respectiva locuinţă, cântăreaţa s-a ocupat de renovarea vilei, investind mulți bani în ea.

După ce scandalul a luat amploare, avocatul proprietarei a declarat că artista nu ar fi onorat contractul semnat, lucru ce a dus la anularea acestuia.

Anda Adam, acuzații grave în scandalul evacuării din vila închiriată

Mai exact, potrivit avocatului reclamantului, Anda Adam nu a mai avut banii necesari pentru a-i plăti diferența proprietarului. Încheiase cu acesta un antecontract de vânzare-cumpărare și promisese că va achita suma rămasă.

Recent însă, Anda Adam a ţinut să explice că situaţia prezentată nu este nici pe departe aşa, ba mai mult cântăreaţa susţine că are toate dovezile că a plătit un avans.

„Este o minciună gogonată. Respectivul care are casa de vânzare și cu avocatul care a venit la televizor să-l reprezinte consider că doresc o reclamă, pentru că situația nu stă deloc așa. Eu nici măcar nu am fost dată afară sau evacuată, pentru că noi i-am contactat pentru o predare a cheii acestui imobil, dar nu s-a luat în considerare cererea noastră și există dovezi în acest sens. Vom face o plângere în acest sens„, a declarat vedeta pentru Antena Stars.

CITEŞTE ŞI: ANDA ADAM, DIN NOU MĂMICĂ! ARTISTA LUCREAZĂ INTENS LA ASTA: ”AR FI IDEAL DACĂ AR FI GEMENI!”

„Domnul acela nu a mai vrut să îmi vândă casa, cu un avans dat, este vorba de un transfer prin bancă, am toate doveziile, există absolut tot. Între timp, până el și-a rezolvat actele de succesiune, pentru că proprietatea nu-i aparține, era pe numele socrului lui care decedase și nu avea cum să vândă. Eu am fost nevoită să accept să facă el succesiunea, care durează aproximativ șase luni, timp în care el mi-a spus să dau un avans ca să considere că eu voi lua casa, iar după mi-a dat cheia. Eu, de bună credință, am luat cheia, că doar el mi-a dat-o, am făcut locuința după bunul meu gust, mi-am dus lucruri acolo, am avut cățelul în acea casă, aveam lucruri de valoare”, a mai spus Anda Adam.

Anda Adam: „A spart ușa și mi-a schimbat butucul”

Mai mult decât atât, pe lângă aceste explicaţii, artista a făcut şi alte acuzaţii grave. Se pare că, proprietarul casei ar fi spart ușa, deși ea avea toate bunurile în ea. Mai mult, Anda Adam a spus că acesta a schimbat butucul la ușă, iar ea s-a văzut nevoită să facă o plângere penală.

„După ce au ieșit actele m-a anunțat, i-am spus că voi face un credit pentru a achita casa. Pe care eu am luat-o pentru mama mea, nu pentru mine,. În momentul în care i-am spus că depun actele, dumnealui nu a mai fost de acord să mi-o vândă. El m-a strâns cu ușa să-i dau foarte rapid toată suma. Lucru care i-am explicat că nu se poate. Eu aveam bunurile în această locuință și el a venit și a spart ușa. Si mi-a schimbat butucul, deci adevărul este total altul. Există o plângere penală și voi face demersurile necesare în direcția asta, pentru că nu poți să intri peste mine în casă”, a mai declarat artista pentru sursa citată.