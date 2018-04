Anda Adam a vorbit despre sarcină: „Am avut totul pregătit de la început!”

Anda Adam a vorbit despre o eventuală sarcină, în cadrul unei emisiuni tv. Vedeta se simte pregătită pentru cel de-al doilea copil. Cântăreața a mărturisit că și-ar dori un băiețel. Ea și soțul ei, Andrei Nicolescu, sunt fericiții părinți ai unei fetițe superbe, pe nume Evelin. Micuța are doi anișori.

Anda Adam a surprins pe toată lumea, ieri seară, când a vorbit despre sarcină. Cântăreața își dorește nespus de mult să rămână gravidă. De asemenea, ea a mărturisit că își dorește să aibă un băiețel. Totodată, vedeta a vorbit despre cât de greu le-a fost ei și soțului ei la început, când Evelin avea doar câteva luni. Cei doi nu au avut parte de niciun ajutor și nu ieșeau nicăieri, nici măcar la un film în oraș.

Anda Adam: „Planul meu a fost așa: o fetiță și băiețel!”

„Am avut totul pregătit de la început. Acum are doi ani şi patru luni Evelin, mă gândeam că ar fi bine să aştept să intre la gradiniţă ca să putem să ne ocupăm noi de al doilea copilaş. Are cât de cât un program. Nu este uşor, te solicită foarte mult un copil şi pentru cineva care are o carieră şi activitate aşa intensă este un pic mai greu. Nu am avut ajutor. Am stat eu cu soţul meu până la un an şi 11 luni. Nu am ieşit cred că nici la un film, am stat numai cu copilul. Anul trecut a stat mama mai mult în ţară ca să ne ajute cu fetiţa. (…) Să dea Dumnezeu să fiu sănătoasă şi să pot să fac un copil pentru că ne dorim asta. Planul meu a fost aşa, mi-aş dori fetiţă şi băieţel, acum e şi cu divinitatea, nu e doar ce ne dorim noi”, a declarat Anda Adam, la Antena 1.