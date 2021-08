Andi Moisescu, dezvăluiri despre cei 30 de ani petrecuţi în ProTV. Ce spune prezentatorul despre plecarea din trust

Andi Moisescu este fără doar şi poate unul dintre cei mai apreciaţi prezentatori TV din România. De peste 30 de ani, apare pe micile ecrane, iar recent juratul de la „Românii au talent” a dezvăluit lucruri neştiute din spatele camerelor. Vedeta a vorbit despre anii petrecuţi la ProTV şi totodată a dezvăluit şi dacă are de gând să renunţe la colaborarea cu postul de televiziune.

Andi Moisescu are o carieră impresionantă la ProTV. De-a lungul anilor, acesta a putut fi văzut în numeroase proiecte şi emisiuni. În cadrul unui interviu recent, vedeta a povestit pentru click.ro cum a început această aventură, dar şi ce planuri are pe viitor.

Andi Moisescu, despre cei 30 de ani de colaborare cu PRO TV

Totodată, întrebat dacă s-a gândit vreodată să plece la un alt post TV, acesta a răspuns fără să ezite: „Nu cred că se mai poate întâmpla să plec la o altă televiziune în viaţa asta. Sincer, aici, la Pro TV am şi început, în 1991, suntem în 2021, deci am 30 de ani în cap. Dacă 30 de ani nu m-a luat nimeni… Eu sunt ca ăla, dacă nu s-a însurat pînă acum cine mă mai ia la vârstă asta (râde). Luăm şi noi un om tânăr, care promite, de perspectivă, ceva. Dacă lucram în mină eram pensionar de 5 ani. Şi aveam şi bani ca lumea că au fost nişte pensii foarte mari la ei. Dar nu mă plâng aici la PRO TV. Nu m-am plâns niciodată, poţi să-i întrebi pe toţi cei care au trecut prin managementul Pro TV-ului că în toţi ani ăştia nu m-am plâns niciodată de salariu.

Când l-am primit, am zis «sărut mâna» şi când nu l-am primit, am căutat eu să-mi câştig banii din altă parte. Nu cred că aş «zbura» din Pro dacă m-aş plânge. Am primit şi eu oferte întotdeauna, dar trebuie să-ți spun sincer că eu calculez, pun o ofertă în cumpănă, cu ce am, nu pun banii de aici versus oferta primită. Pun banii de aici, plus anii de aici, toţi anii acumulaţi de aici, versus banii de dincolo”, a declarat Andi Moisescu pentru Click!

Sursă foto: Instagram