Andra dă startul verii cu o altă colaborare internațională. Cum se numește cea mai nouă piesă a artistei

În stilul caracteristic, deja putem spune că nu există și nu ar trebui să existe o vară fără o piesă cu ritmuri latino-calinte și versuri în limba spaniolă de la Andra. Una dintre cele mai apreciate și talentate artiste din România a revenit cu o colaborare incendiară, care ne obligă să dăm boxele la maxim. Piesa Camarero este aici, pregătită să dea coloana sonoră a acestei veri.

Colaborarea cu Descemer este una firească, venită după ce ei s-au întâlnit în 2017 și au petrecut împreună câteva zile într-un studio din București, compunând și experimentând pe diverse ritmuri. Andra a fost încântată de creativitatea și personalitatea compozitorului cubanez, iar Descemer a rămas impresionat de vocea Andrei și de compatibilitatea ei cu stilul care l-a consacrat, latino cu elemente de hip-hop. Atunci a luat naștere piesa “Camarero“ , Andra a influențat piesa de la primele versuri și acorduri, iar cubanezul a ascultat cum sună piesa pe vocea ei.

“ Să lucrez cu Andra, cea mai mare artistă din România, este o mare plăcere. Sunt convins că piesa Camarero se va auzi toată vara! “, a declarat Descemer Bueno .

“ Descemer are un simț extraordinar pentru muzica ritmată, are salsa în sânge, umor și creativitate incredibila. Mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Cred că mai putem face multe lucruri frumoase împreună ”, a spus completat Andra .

Videoclipul a fost filmat în mai multe locații exotice și a surprins vibe-ul senzual al piesei. Cât au filmat împreună, Andra și Descemer s-au distrat, au dansat și au stat de vorbă, aflând cât de multe au în comun.