Andra, despre pasiunea descoperită în pandemie: ”Mi-am descoperit o latură de bucătar-șef”

Andra este una dintre cele mai bune voci din România, artista putându-se mândri cu o cariera de 20 de ani, deși încă nu a ajuns nici măcar la 40 de ani.

Deși mereu a arătat impecabil în aparițiile sale, în perioada pandemiei Andra și-a permis să se relaxeze și să mănănce în voie, ceea ce altfel nu ar fi făcut. Însă, acest nou ”hobby” a făcut ca artista să ajungă la… 70 de kilograme. Invitată la Ziua PROFM, Andra a povestit cum a reușit să ia în greutate, dar și ce pasiune și-a descoperit atunci când a fost în lockdown.

”Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mai mănânc, îmi place mâncarea”, a spus Andra.

Dieta simplă prin care Andra a slăbit aproape șapte kilograme

”M-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 Decembrie, am văzut că a slăbit în momentul acela vreo șase-șapte kilograme și am zis că dacă ea poate și eu pot. Așa că de la 1 Decembrie m-am apucat să țin o dietă, vorba vine dietă, pentru că nu este vreun regim special. Practic am înjumătățit mâncare pe care o consumam într-o zi.

Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta”, povestea Andra în urmă cu ceva timp.