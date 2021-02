Andra și Măruță, secretul relației de durată „După un an de stat în casă cu soțul și copiii…”

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz. Ei au relație solidă de peste un deceniu și o familie fericită, cu doi copii minunați. De curând, celebra cântăreața a mărturisit că, dincolo de acest tablou frumos, există și probleme.

Întrebată despre cum ține scânteia iubirii caldă, Andra a spus:

„E mult spus «scântei», dar suntem conștienți de faptul că trebuie să investim timp și în relația noastră, să stăm și singuri, să ne arătăm sentimentele. Nu aș da rețete pentru fericire, chiar nu sunt în măsură după un an de stat în casă cu soțul și cu copiii! Credeți că cinele noastre erau romantice? (râde)”, a spus Andra pentru revista Unica.

Andra, despre David și Eva

În cadrul aceluiași interviu, Andra a vorbit și despre cei doi copii ai săi, David și Eva.

„Sunt foarte dezvoltați emoțional, înțeleg situații foarte complexe și sunt foarte creativi. Uneori mi se pare că sunt mai înțelepți decât unii adulți! De exemplu, am fost la părintele Manuel Radu din Urlați, care are un centru pentru copiii din comunitate.

Am dus haine, jucării și dulciuri. Eva și David au fost atât de impresionați de idee, au vrut să doneze și jucării pe care încă le folosesc cu plăcere, și haine la fel. Vor să ne mai întoarcem acolo cât mai curând. Am fost bucuroasă să văd că nu se agață de niște lucruri, deși sunt copii și înțeleg câtă nevoie au alții de ele”, a mai spus Andra despre copiii ei, Eva și David.

