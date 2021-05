Andre Bîrleanu, supermodel internațional, bătut de protejații lui Alex Velea?! ”M-au amenințat că o să mă înjunghie”

Andre Bîrleanu, supermodel internațional, susține că a fost bătut și amenințat de doi artiști din showbiz-ul românesc. Bărbatul a mărturisit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că va merge până în pânzele albe ca să-și facă dreptate.

Andre Bârleanu este un supermodel româno-rus. Bărbatul a fost considerat de People Magazine unul dintre cei mai sexy bărbați din lume, fiind producător executiv pentru numeroase reviste de modă. Aflat însă în România, Andre a avut parte recent de un incident neplăcut în Herăstrău.

Bărbatul susține că se plimba cu un grup de biciclișt în momentul în care, din senin, un individ l-a lovit și a căzut la pământ. Acesta ar fi fost unul dintre prietenii artiștilor Black Mattias și Jon Băiat Bun, ”protejații” lui Alex Velea, care de asemenea se aflau în parc cu el. Andre susține că cei trei l-ar fi jignit și l-ar fi amenințat cu cuțitul. În momentul în care supermodelul ar fi sunat la poliție, artiștii s-ar fi făcut nevăzuți. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL ÎN SHOWBIZ. CE AU DE ÎMPĂRȚIT RANDI ȘI ALEX VELEA „ESTE IMPULSIV ȘI AROGANT”)

Cei trei s-ar fi ”baricadat” într-un pub-restaurant din Herăstrău și a fost nevoie de intervenția mascaților pentru a-i percheziționa și investiga situația.

”Eram într-un grup cu alți lapte bicicliști și am rămas în urmă. Există în Herăstrău un pod, destinat pentru trecători și cicliști. Eram pe bicicletă când am fost lovit de un domn foarte masiv, nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată și am căzut. M-am lovit pentru că eram între parapet și bicicletă și am căzut cu genunchii sub bicicletă și sunt tăiat. Trebuie să mă duc la IML după emisiune.

Acești oameni m-au amenințat că o să mă înjunghie. Cred că erau sub influența unor substanțe stupefiante pentru că erau extrem de violenți verbal. Credeam că o să fiu înjunghiat în plină stradă, ziua. Unul dintre ei a vrut să ia bicicleta, cu mine, și să o arunce peste parapet.

Blvck Mattias, Jon Băiat Bun și mai era un domn cu borseta la piept, care a pus mâna pe mine și voia să scoată cuțitul. Au realizat că sunt filmați și au plecat. Am sunat la 112, ei între timp au fugit și au intrat la o terasă. Nu au vrut să iasă când a ajuns poliția, i-au așteptat și i-au scos cu mascații din încăpere. Timp în care au aruncat cuțitul, probabil, în lac.

Jon Băiat Bun: ”Nu a fost niciun scandal”

Pe de altă parte, varianta poveștii lui Andre este contrazisă de Jon Băiat Bun. Acesta susține că nu a fost vorba despre niciun scandal, ci doar un schimb de replici. Iar pe supermodel nu l-ar fi bătut niciunul dintre ei.

Protejatul lui Alex Velea crede că Andre caută atenție și a avut nevoie de un motiv ca să iasă în lumina reflectoarelor.

”Nu a fost niciun scandal, a fost un schimb de replici. Nu s-a bătut nimeni, asta poate fi demonstrat cu martori. Băiatul respectiv a intrat cu bicicleta într-un prieten de-al meu după care i-am spus ”Fii atent pe unde mergi” și apoi a degenerat totul. Am mers apoi la terasă, am explicat poliției ce s-a întâmplat și asta a fost.

Nu ne-au luat mascații pe sus. Niciunul dintre noi n-a făcut nimic. Probabil băiatul ăsta caută atenție, să apară la televizor. Nu avem dosar penal. De ce să avem? Nu a lovit nimeni pe nimeni. N-am înțeles de ce atâta scandal, să vină și mascații. Ni s-au făcut percheziții”, a spus Jon Băiat Bun.